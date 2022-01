Technologie polariseert de wereld...

Voorzitter adviesgroep Eurasia Group en GZERO Media en auteur van 'Us vs. Them: The Failure of Globalism'

Zonder tegenmaatregelen zal technologie de politieke wereld verder verdelen in 2022.

De digitale technologieën zullen dit jaar nieuwe kwetsbaarheden van ons leven en onze samenlevingen blootleggen. Algoritmes met gemanipuleerde data zullen destructieve beslissingen nemen en de manier van leven en werken van miljarden mensen aantasten. Onlinebendes zullen aanzetten tot geweld. Slechte informatie zal beurzen in beweging zetten. Samenzweringstheorieën zullen de opinie van miljoenen mensen beïnvloeden. Hackers zullen persoonlijke informatie stelen.

De kwestie : Technologiereuzen vergroten ongecontroleerd hun greep op mens en maatschappij.

Het gaat om bedreigingen in de digitale ruimte, waar de grootste technologiebedrijven heersen en niet de overheden. Dat is een nieuw gegeven. De voorbije vier eeuwen trokken de natiestaten de grenzen en schreven zij de wetten die onze levens bepalen. Nu zijn het de grootste technologiebedrijven die de geopolitiek, de economie en de sociale interactie ontwerpen, bouwen en beheersen. Zij schrijven de algoritmes die beslissen wat we horen en zien, hoe we denken en wat onze economische en persoonlijke kansen zijn.

Belangrijke delen van ons dagelijks leven zullen zich in toenemende mate afspelen in de digitale wereld. Die toekomst wordt uitgebouwd door bigtechbedrijven die niet in staat zijn een maatschappij aan te sturen, of dat niet willen. Of het nu thuis is of op het werk, individuen zullen steeds meer tijd doorbrengen in de virtuele wereld. En in de metaverse, een overweldigende variant van het internet die afhankelijk is van gedecentraliseerde blockchainplatformen waarop regeringen nu al geen vat hebben.

Gebrek aan strategie

Er zijn wel pogingen in 2022. De Europese Unie wil met nieuwe wetgeving sommige bigtechpraktijken aan banden leggen. Amerikaanse regulatoren zullen antikartelzaken voeren en beginnen te schrijven aan nieuwe regels voor digitale privacy. China zal blijvende druk uitoefenen op zijn eigen technologiebedrijven om ze in lijn te brengen met de prioriteiten van de overheid. Andere regeringen zullen grenzen stellen aan het soort gegevens dat kan worden overgedragen.

Geen enkele overheid zal in de nabije toekomst de gigantische winsten en de enorme invloed van de big tech aanvallen.

Maar dat is allemaal tactiek, en geen strategie. Geen enkele overheid zal in de nabije toekomst de gigantische winsten en de enorme invloed van de big tech aanvallen. En geen enkele politicus zal de grootste platformen verhinderen hun winsten te investeren in een sfeer waar de bedrijven de architecten, actoren en agenten zijn, in plaats van de overheid.

Dat is niet alleen het geval in de Verenigde Staten of het Westen. Het speelt ook in de ontwikkelingslanden. Daar staan de regeringen voor lastige keuzes. Als ze digitaal niet aansluiten, dreigen ze economische kansen te missen. Sluiten ze wel aan, dan moeten ze de risico's van de armzalige digitale veiligheid en de virale desinformatie erbij nemen.

China is niet immuun voor de uitdagingen van de digitale 'brave new world'. Het land mag dan de beste firewall hebben en een president die niet aarzelt om te grote bedrijven te beknotten, de Chinese communistische partij heeft wel een sterke economie nodig om haar monopolie te handhaven. Als Xi Jinping te hard ingrijpt bij de meest ondernemende bedrijven, dan kan China niet de digitale infrastructuur ontwerpen die het nodig heeft om de levensstandaard op te krikken en de productiviteit te verhogen. In veel gevallen zijn de bedrijven die China als een mogelijke bedreiging ziet ook een noodzakelijk basis voor de economie. Dat is een dilemma voor elk land, of het nu een politiestaat is of een democratie.

Het inefficiënte bestuur van de techreuzen zal de samenleving op kosten jagen.

Toenemende spanningen

Nu al ontbeert de wereld politiek leiderschap. Geen enkele regering of alliantie wil of kan een antwoord geven op de groeiende problemen van deze wereld: de pandemie, de klimaatverandering, de conflicten, immigratie. De digitale ruimte is nog slechter geleid. De bigtechbedrijven zijn ontwikkelingslanden die instellingen missen die evenwaardig zijn aan hun politieke macht. Zoals landen met een sterk stijgende economische groei hun burgers niet kunnen opvoeden of beschermen, zo zijn de technologiebedrijven niet in staat de door hen gecreëerde digitale wereld te controleren.

Het inefficiënte bestuur van de techreuzen zal de bedrijven en de samenleving op kosten jagen. De desinformatie zal in de aanloop naar de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen verergeren en het lot van de Amerikaanse democratie verder ondergraven. Omdat technologiebedrijven en overheden zich maar niet kunnen verenigen als het over de privacy van data, het ethisch gebruik van artificiële intelligentie en de cyberveiligheid gaat, zullen de spanningen rond die thema's toenemen. De inspanningen tussen de Verenigde Staten en Europa om een compromis te vinden zullen ook mislukken.