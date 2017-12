Aan wie danken we de groei in Europa?

Door Etienne de Callataÿ, hoofdeconoom van Orcadia Asset Management

De eurozone zal het jaar afsluiten met een bbp-groei boven de 2%. Dit cijfer komt als een verrassing voor de meeste conjunctuurvoorspellers, en in het bijzonder de internationale organisaties. Eind november 2016 stelde de OESO voor dit jaar een groei van 1,6% voorop. Het IMF schoof hetzelfde cijfer naar voor in januari 2017, gevolgd door de Europese commissie een maand later.

Een mooie supranationale consensus die te voorzichtig bleek. En laat ik maar zwijgen over de doemdenkers onder de economische commentatoren die het einde van de eurozone aankondigden.

Hoe valt deze positieve verrassing te verklaren? Hopelijk nemen de voorspellers de tijd voor introspectie en delen ze het resultaat van hun postmortemanalyse met ons

Hoe valt deze positieve verrassing te verklaren? Hopelijk nemen de voorspellers de tijd voor introspectie en delen ze het resultaat van hun postmortemanalyse met ons. Wat mij betreft, vestig ik graag de aandacht op het feit dat de politieke beslissingen van het voorbije jaar hierin nauwelijks een rol hebben gespeeld. De goede economische cijfers zouden de nieuw verkozenen kunnen verleiden om met de pluimen te gaan lopen, terwijl het eerder een troost zou moeten zijn voor de verliezers. De economische groei in Frankrijk over het lopende jaar is meer te danken aan Hollande dan aan Macron.

Goede economische beslissingen werken met vertraging. En deze kan aanzienlijk zijn. Een studie van McKinsey toont weliswaar aan dat we geen generatie dienen te wachten om de vruchten te plukken van een verbeterde scholing, maar het effect zal toch niet merkbaar zijn na een paar trimesters. Het duurt even alvorens de positieve effecten van een hervorming van het pensioenstelsel, de fiscaliteit, de werking van de arbeidsmarkt, de sociale bescherming of de werking van de overheid hun volle impact hebben.

Prijs

Maatregelen om de loonkosten te verlagen doen de werkloosheid niet onmiddellijk dalen. Niet alleen is de opbrengst niet onmiddellijk zichtbaar, vaak valt er ook eerst een prijs te betalen. De budgetten om de farmaceutische industrie een fiscaal cadeau te doen of om ploegenarbeid te subsidiëren kunnen zeker en vast beter besteed worden, maar ten koste van een initiële negatieve schok voor de betrokken sectoren.

Onverstandige politieke beslissingen kunnen op korte termijn positieve effecten hebben. Denken we maar aan de lakse regulering van de financiële sector die de bouw in de VS en Spanje een forse duw in de rug gaf. Het is best mogelijk dat de fiscale politiek van Trump van hetzelfde laken een broek is: eerst worden geschenken uitgedeeld om later de rekening gepresenteerd te krijgen.

Aangezien groei met vertraging reageert op het economisch beleid en ze daarenboven niets zegt over de kwaliteit daarvan, is het bijzonder bedroevend om een regering en haar voorgangers te zien redetwisten op basis van schommelingen van het bbp of de tewerkstelling tijdens de periodes dat ze aan de macht zijn.

In het geval van België is het evident dat de belangrijkste verklarende factor van de positieve economische verrassing niet te vinden is in de nationale politiek, maar wel in de internationale context. Maar is ze daarom te danken aan de Europese autoriteiten?

Bijrolletje

Mijn antwoord is behoedzaam. Ja er kwam zeker steun vanuit het monetair beleid. De stevige Amerikaanse groei ondanks het uitdoven van de ‘quantitative easing’ toont echter aan dat dit niet de enige verklaring kan zijn. De budgettaire politiek had maar een bijrolletje en bovendien deden de lidstaten quasi alleen hun zin.

Het Juncker-plan overtuigde ook niet echt en kwam met een serieus opportunistisch kantje. Het volstaat om te kijken naar de steun voor de Duitse semipublieke onderneming Fraport bij de overname van 14 regionale luchthavens in Griekenland. Wanneer we naar fiscale, sociale, ecologische, reglementaire of concurrentie-politiek kijken is het moeilijk enthousiast te worden over de bijdrage van Europa aan het recente opveren van de conjunctuur.

Het is weinig waarschijnlijk dat de aantrekkende economie in de eurozone te danken is aan de beslissingen van de huidige Europese, nationale en regionale autoriteiten. Wel vooral aan de machthebbers van gisteren, de positieve internationale conjunctuur en het feit dat de economie automatisch een nieuw evenwicht vindt.

Vooral dit laatste is van belang. Na de crisis in de perifere landen en moeilijke sociale aanpassingen bereiken we het einde van de tunnel. Na jaren van loondruk in Duitsland zien we eindelijk de eerste tekenen van een herwaardering van de werknemers. Na een lange periode van zwakke bedrijfsinvesteringen komen die nu terug op het voorplan.

Voor volgend jaar schuiven de internationale organisaties een lichte daling van de groei in de eurozone naar voor. Op basis van de nu gekende indicatoren kunnen we deze verwachtingen als voorzichtig bestempelen. Mijns inziens zal de Europese economie goed blijven boeren ondanks mijn frustraties over wat de politiek niet doet of wat ze beter zou kunnen doen.

Dank aan wie? Dank aan de problemen van eergisteren.