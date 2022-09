Aanpassen of ten onder gaan

Ondernemen in een economische oorlog en in volle klimaatverandering dwingt bedrijven duurzamer te worden en de nodige veerkracht in te bouwen in de waardeketen waarvan hun bestaan afhangt.

‘De macht om kwaad te doen is onderhandelingsmacht. Het uitbuiten van die macht is diplomatie, wrede diplomatie, maar diplomatie’, schreef de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Thomas Schelling in 1966. Dat Rusland zijn energiesector gebruikt als hefboom om de zware economische sancties van het Westen op te heffen, mag niemand verbazen. Het komt neer op de vraag wie het langst de economische oorlog kan verdragen, voor wie de inzet van de oorlog het hoogst is en wie op het einde overeind blijft. Van Rusland weten we dat het bereid is hard af te zien, omdat het een existentiële bedreiging ziet in de verwestersing - lees: democratisering - van Oekraïne en in een potentieel lidmaatschap van de NAVO van dat land. Of Europa bereid is erg en langdurig af te zien voor de Oekraïense zaak is de vraag.

De door de oorlog aangewakkerde energiecrisis is een darwinistische gamechanger in verschillende sectoren in Europa. Ze dwingt de EU-lidstaten en de ondernemingen creatieve en duurzame antwoorden te vinden op de plotselinge schokken aan de aanbodzijde die de inflatie naar een ongeziene hoogte jagen, met alle gevolgen van dien voor de koopkracht van de consumenten, de productiekost voor ondernemingen en de sociale vrede.

In de biologie kan wie zich op tijd kan aanpassen aan de veranderende omstandigheden het gemakkelijkst overleven. Dat geldt ook in dit soort situaties. De oorlog in Oekraïne was geen verrassing en de disruptieve gevolgen van de klimaatverandering ook niet. Ondernemen kan in zulke omstandigheden alleen als je oog hebt voor duurzaamheid en de nodige veerkracht inbouwt in de waardeketen waar je onderneming van afhangt.

De toekomst van Europese ondernemingen hangt af van hoe goed ze erin slagen hun organisatie en het ecosysteem waarin ze opereren duurzaam te maken. Op dat vlak deed de gereputeerde bedrijfsdataleverancier Graydon onlangs een toptransfer met de ESG-experte Hind Salhane. Duurzaamheid gaat volgens Salhane over relevant blijven in veranderende omstandigheden, veerkracht, schokbestendigheid, continuïteit ondanks disruptieve externe (klimaat)effecten en, voor ondernemingen, toegang tot groeikapitaal.

Klimaatneutraal

In 2020 lanceerde de Europese Commissie de Green Deal waarmee ze de Europese Unie klimaatneutraal wil maken tegen 2050. Tegen 2030 wil ze de uitstoot van broeikasgassen verlagen met 50 procent tegenover met het niveau van 1990. Veel bedrijven worden verplicht tussen nu en 2030 door een snelle transitie te gaan. Hoe gaan ze die wijzigingen financieren? Recent heeft de Europese Centrale Bank ESG op het voorplan geplaatst. ESG - Environmental, Social en Governance - is een set criteria voor de activiteiten van een bedrijf en is de belangrijkste manier om de duurzaamheid en de ethische weerslag van een investering in een bedrijf of economisch veld te meten.

Vanaf 2024 moeten ook kmo's rapporteren over de milieu- en de sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten. Een ingreep met behoorlijk wat gevolgen.

Sinds 1 april moeten grote bedrijven die onder de EU-wetgeving vallen of beursgenoteerd zijn of gevestigd in een EU-lidstaat, volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), rapporteren over de milieu- en de sociale impact van hun activiteiten. Vanaf 2024 zal die eis ook gelden voor kmo’s. Een ingreep met behoorlijk wat gevolgen. Een onderneming die toont dat ze goed voorbereid en weerbaar is tegen bijvoorbeeld de gevolgen van klimaatverandering, het strengere wettelijke kader rond het milieu en het veranderende verwachtingspatroon van klanten, zal stabielere toekomstverwachtingen hebben. Dat maakt de onderneming minder risicovol en aantrekkelijker voor kredietverleners en investeerders.