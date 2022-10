Actieve sponsen

We moeten studenten voorbereiden op een leven van constant bijscholen. En daar hoort online onderwijs bij.

Ik geloof enorm in ‘levenslang leren’. Mijn ouders zijn nog van de generatie die hoopte tot haar pensioen toe te komen met haar schoolkennis. Mijn generatie beseft dat we waarschijnlijk nooit aan pensioen zullen toekomen. Ondertussen krimpt de levensduur van onze vaardigheden zienderogen. Wat je vandaag aan een eerstejaars ingenieursstudente leert over AI, is achterhaald nog voor ze haar diploma behaalt.

Er is dus maar één oplossing: studenten voorbereiden op een leven van constant bijscholen. En tegelijk die mentaliteit inbakken in de huidige generatie op de arbeidsmarkt. Ik probeer dat zelf ook te doen. De laatste maanden heb ik me ondergedompeld in de wereld van Web3 en DeFi (decentralised finance), via een bijzonder gesmaakte cursus van GetSmarter. Online, want voor mij is na de pandemie het reizen weer begonnen en dan is online de beste, zo niet de enige manier.

Tijdens de pandemie heeft elke faculteit alle apparatuur en systemen opgezet om online onderwijs mogelijk te maken. En die zijn massaal gebruikt door de studenten. Dat nu weer terugdraaien is totaal absurd.

Bij de aanvang van het nieuwe academiejaar verklaarde Rik Vandewalle, de rector van UGent: ‘Laat mij duidelijk zijn: de UGent is geen online universiteit en zal dat ook nooit worden. Full stop.’ Een spijtige uitspraak. Ik heb samen met Rik gestudeerd en heb veel respect voor wat hij doet. Hij is ook een bijzonder passievolle gelover in levenslang leren.

Maar ik vind het kortzichtig om de online mogelijkheden, die we tijdens de pandemie zo broodnodig hadden, nu weer van de kaart te vegen. De rector stelt het zo: ‘We verplichten geen enkele prof om lessen te streamen of opnames online te zetten.’ Jammer.

Tijdens de pandemie heeft elke faculteit alle apparatuur en systemen opgezet om online onderwijs mogelijk te maken. En die hebben de studenten massaal gebruikt. Niet alleen om de lessen te volgen, maar ook om op een andere manier te studeren: om een les te herbekijken en iets beter te begrijpen, om in te halen als je er vanwege welke reden dan ook niet raakte en zeker om tijdens de blok de stof te herhalen en scherp te krijgen. Dat nu terugdraaien is totaal absurd.

Ego

Natuurlijk is het belangrijk met andere studenten te interageren en niets kan tippen aan de intieme setting van een auditorium. Maar vasthouden aan het verleden lijkt meer om het ego van professoren te strelen die het leuk vinden voor een volle zaal te staan.

Als een prof voor een lege zaal staat, moet je je misschien afvragen of de studenten wel de toegevoegde waarde ervan inzien daar fysiek te zijn.

Ik maak de vergelijking met het bedrijfsleven. Raden van bestuur vonden tijdens covid allemaal plaats via Teams. Niet zo leuk als een echte board waar je samen rond de tafel zit, maar vaak wel efficiënt. Nu is de norm is dat de raden van bestuur fysiek plaatsvinden, maar vaak zie je ook mensen inbellen omdat ze er gewoon niet raken, of een beetje hoesten, of omdat het hun gewoon beter uitkomt.

Dat zou in het hoger onderwijs ook de norm moeten zijn. Fysiek is aangeraden, maar digitaal moet altijd een optie zijn. Als een prof voor een lege zaal staat, moet je je misschien afvragen of de studenten wel de toegevoegde waarde ervan inzien daar fysiek te zijn. Wat is anders het verschil tussen een passieve les thuis kijken versus een passieve les in een auditorium? Behalve dat je het risico loopt ziek worden. Dat legt misschien meer druk op de proffen, maar als de kwaliteit van ons onderwijs niet in staat is mee te groeien met de tijden, zijn we niet goed bezig.