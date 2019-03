Afscheid nemen bestaat niet

In tijden van krapte op de arbeidsmarkt telt elke man en elke vrouw op de werkvloer. Een op de drie werkgevers vindt niet de juiste werknemers. Dat wil ook zeggen dat het verdomd pijn doet als zo’n juiste werknemer het bedrijf verlaat. Kan een werkgever voorspellen wie erover nadenkt te vertrekken?

Glip weg langs de achterdeur. Maak een nieuw plan. Spring op de bus. Fifty ways to leave your lover, zong Paul Simon en zo gaat het ook in bedrijven. Mensen verlaten hun werkgever om de meest uiteenlopende redenen en op de meest onverwachte momenten.

Voor een werkgever is die aankondiging vaak een schok, niet zelden voelt het als een verraad: ‘Had mij op voorhand toch iets laten weten. We wisten niet dat je je niet meer goed voelde in je job’. Jarenlange onuitgesproken appreciatie kan niet in één gesprek goedgemaakt worden. Vaak wordt nog een ultiem financieel tegenbod gedaan, maar dat is vijgen na Pasen. Zijn er eerdere signalen waaruit bedrijven kunnen afleiden dat iemand overweegt te vertrekken?

In een binnenkort te verschijnen studie in Journal of Management focusten we met ons team op één specifiek gedrag: in welke mate zoeken nieuwe medewerkers feedback van anderen op het werk? Zelf feedback vragen is een goede indicator van hoe mensen zich aanpassen, en de meeste nieuwkomers willen zich snel aanpassen. We vonden een opvallend patroon. Hoewel iedereen in het begin druk om feedback vroeg om bij te leren, bleek een bepaalde groep dat na drie maanden opvallend minder te doen. Je zou kunnen zeggen dat die groep toen al mentaal afhaakte. Dat bleek te kloppen in onze resultaten; na enkele maanden zagen we dat die groep zich minder betrokken voelde bij het bedrijf en een jaar later bleek diezelfde groep inderdaad opvallend vaak het bedrijf te verlaten.

Het mooiste dat een bedrijf kan doen, is misschien níét proberen iemand tegen te houden, maar een echt afscheid te gunnen.

In een andere recente studie identificeerden collega-onderzoekers een uitgebreidere reeks van gedragingen die effectief voorspellen of mensen een jaar later het bedrijf verlaten. Het is de wetenschap van predictive analytics. Wie verlaat het bedrijf? Mensen die plots nog weinig moeite doen om in de gratie te vallen bij hun baas. Mensen die opvallend meer klagen over hun job en leidinggevende. Mensen die angstvallig langetermijnafspraken vermijden. Mensen die ’s avonds vroeger dan anders het werk verlaten. Mensen die plots opvallend minder productief worden. Mensen die minder deelnemen aan groepsactiviteiten dan anders en klantencontacten vermijden.

Je kan je er best iets bij voorstellen. In alle stilte heb je als medewerker alle voor- en nadelen van een vertrek afgewogen. Na lang twijfelen hakte je de knoop door. Eens je die beslissing voor jezelf maakte, kon je beginnen met afscheid nemen. Niet openlijk en direct, maar in je hoofd. Bij elke vergadering of gebeurtenis maakte je de bedenking ‘dit is de laatste keer’. Zo maakte je je mentaal los. Je nam afscheid van plaatsen, mensen en gewoontes. Stilletjes, zonder dat iemand het zag, dacht je. Maar misschien gebeurde dat niet zo stilletjes. Mensen zijn gewoontedieren. Maar als ze mentaal een knoop hebben doorgehakt, veranderen die gewoontes. Alle gedragingen die normaal wat moeite kosten, worden plots overbodig. Door onbewust gewoontes te veranderen lekken mensen als het ware hun ware bedoelingen, zonder die uit te spreken.

‘When you got leavin’ on your mind’, klinkt het in die andere countrysong, dan is er vaak geen weg terug. Het mooiste wat een bedrijf kan doen, is misschien net niét proberen iemand tegen te houden, maar een echt afscheid te gunnen. Hoe je het einde van het verhaal beleeft, bepaalt de terugblik. In het moderne bedrijfsleven is er weinig aandacht voor rituelen.