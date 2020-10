Afscheid van 'arm, maar sexy'

De opening van de nieuwe luchthaven van Berlijn is al tien jaar lang een groot lachnummer.

Een vraag voor de volgende quiz. Wat hoort bij elke Europese hoofdstad? Een voetbalclub die meespeelt om het landelijke kampioenschap en ook liefst regelmatig in de Champions League, en een grote prestigieuze luchthaven. Welk land heeft beide niet? Precies, Duitsland.

'Arm, maar sexy' was heel lang de slogan van Berlijn. Sexy is het voor deze Berlijnse schrijver nog steeds, maar arm klopt niet meer. Berlijn staat al jaren op nummer een van de innovatiefste Duitse deelstaten. De economische groei lag de jongste jaren zelfs boven die van de - zoals de Berlijners zouden zeggen - rijke en patserige deelstaten in het zuiden.