Als we niets doen, ontploft onze overheidsschuld

Niets doen is geen optie als het op onze overheidsschuld aankomt.

De toestand van onze overheidsfinanciën werd de voorbije dagen vanuit meerdere hoeken genuanceerd. Het succes van de staatsbon zou een bewijs zijn van vertrouwen in de Belgische financiën. De begroting gaat de goede richting uit en volgend jaar zou stevig bespaard worden. En de overheidsschuld zou geen echt probleem zijn. Stuk voor stuk zijn dat zeer optimistische inschattingen. Vrij eenvoudige simulaties van de dynamiek van onze overheidsschuld maken overduidelijk dat de toestand van onze overheidsfinanciën ronduit dramatisch is en dat zonder serieuze ingrepen de situatie uit de hand loopt.

De economische groei en de ontwikkeling van de rente zijn daarbij cruciaal. Hogere groei maakt de overheidsschuld makkelijker beheersbaar, hogere rente maakt dat moeilijker. In de simulaties wordt uitgegaan van een marktrente die stabiliseert op het huidige niveau, zowat 3 procent voor de langere looptijden (nog altijd laag in historisch perspectief) en een nominale groei die op 3 procent blijft hangen.

Voor onze schulddynamiek is het dan vrij simpel. Als we de komende jaren niets doen, ontploft onze overheidsschuld. In zo’n scenario vertrekken we van een vrij hoog tekort, dat vervolgens opgedreven wordt door de oplopende vergrijzingsfactuur. In dat geval klimt de overheidsschuld naar 400 procent van het bruto binnenlands product tegen 2070 - met een actieve degrowthstrategie wordt het trouwens nog erger. Dat is voor alle duidelijkheid een simulatie, geen voorspelling. Mocht het echt die weg opgaan, dan zouden we onvermijdelijk al veel sneller in de problemen raken.

De voorbije 40 jaar is geen enkele regering nog maar in de buurt gekomen van de budgettaire inspanning die nodig is om de overheidsschuld te stabiliseren op het huidige niveau.

Als we de extra vergrijzingskosten volledig opvangen, kunnen we het primaire tekort (het begrotingstekort zonder de rentelasten) stabiliseren. Dat vereist een budgettaire inspanning van 1,5 procent van het bbp, of 9 miljard euro, tegen 2030 (en verdere inspanningen daarna). Maar dan nog loopt de overheidsschuld geleidelijk op, tot zowat 250 procent van het bbp tegen 2070.

Als we erin slagen het primair tekort weg te werken tegen 2030 en daarna het evenwicht vrijwaren (dus ook de vergrijzingskosten opvangen), kunnen we de overheidsschuld stabiliseren op het huidige niveau. Dat vereist tegen 2030 een budgettaire inspanning van zowat 5 procent van het bbp, of 28 miljard in euro’s van vandaag. De voorbije 40 jaar is geen enkele regering nog maar in de buurt gekomen van zo’n budgettaire inspanning.