Ambitieus realisme

De ronkende klimaatambities vragen een klimaatrealistisch masterplan.

Mijn ingenieurshart bloedt als ik de verwrongen logica probeer te ontwaren waarmee de klimaatmaatregelen zijn genomen. De urgentie is overduidelijk, maar de haastige manier waarop een handjeklapakkoord werd gesloten vlak voor we naar Glasgow moesten, doet mij denken aan de scholier die op de bus naar school nog snel zijn huiswerk probeert te maken.

We blinken uit in ambities, maar hinken totaal achterop in klimaatrealisme.

Elektrificatie en decarbonisering zijn cruciaal, maar zoals Chris Peeters, de CEO van netbeheerder Elia, onlangs stelde: ‘Ons land heeft geen ideaal wind- en zonklimaat: wij zijn niet in staat zelf voldoende hernieuwbare energie te produceren.’ De groene jihad tegen kernenergie is het duidelijkste bewijs dat, in tijden van doorgeslagen ecofundamentalisme, we wel uitblinken in ambities, maar totaal achterophinken op het vlak van klimaatrealisme.

Toen ik vorige week met mijn plug-inhybride naar de supermarkt zoefde om een biospeltbroodje met zemelen te halen, was het headlinenieuws: de Amerikaanse president Joe Biden was in slaap gevallen op de klimaatconferentie. Arme Joe. Eerlijk gezegd, je moet geen zware jetlag hebben om bij zo'n comaverwekkende speeches in slaap te sukkelen.

In den otto

Bij de supermarkt stond een oude zwarte pick-uptruck, deels over de gehandicaptenparkeerplaats gedrapeerd, lekker ronkend te dieselen. ‘Kenzo en Shania in den otto’ stond op de achterruit.

In de truck zat een verveeld meisje naar de motregen te staren. Shania had duidelijk geen zin om binnen te gaan, dus op die miezerige dag was ervoor gekozen 'den otto' te laten draaien om de verwarming 'volle bak' te houden.

Het frappantste aan de oude diesel waren de twee felle stickers, mooi naast de twee uitlaten geplakt, met daarop ‘FUCK LEZ’. De mama en papa van Kenzo en Shania waren duidelijk geen fan van de lage-emissiezones.

Een groot deel van de bevolking heeft simpelweg de middelen niet om zich een groene toekomst te permitteren.

Op de terugweg hoorde ik op de radio een discussie over hoe we in Vlaanderen de beste leerling in de klimaatklas konden worden. Ronkende ambities om tegen 2030 allemaal elektrisch te rijden. Vuile mazout- en gasinstallaties buitengooien om overal warmtepompen te plaatsen. En huizen met een fout energielabel verplicht omvormen tot energiezuinige woningen.

Schitterende concepten. Ik ben absoluut voorstander. Ik zal gegarandeerd mijn hybride vervangen door full-electric. We stoken al op lage temperatuur, dus warmtepomp: geen probleem. Jaren geleden bij de verbouwing is zo veel isolatie gestoken dat ik met onze zonnepanelen alleen bijna het hele huis kan verwarmen.

Maar het gaat niet om mij. Het gaat om Kenzo en Shania. De kostprijs om een verouderde woning energiezuiniger te maken, ligt tussen 26.000 en 37.000 euro. Daar gaat de familie van Kenzo en Shania niet om staan te juichen. Dan veranderen we een huis met een F-waarde in eentje met een D-waarde, waar je je nog altijd blauw betaalt aan stookkosten.

Waardeloos

Ik denk niet dat het debat over COP26 gaat, daar aan de eettafel bij Kenzo en Shania. De discussie gaat, vrees ik, over hoe ze in godsnaam deze winter de gasrekening gaan betalen. In ons land heeft liefst 1 miljoen huishoudens het sociaal tarief voor kwetsbare gezinnen.

1 miljoen gezinnen hebben geen idee hoe ze zich een warmtepomp van vele duizenden euro’s kunnen permitteren.

Dat zijn 1 miljoen gezinnen die geen idee hebben hoe ze zich een warmtepomp van vele duizenden euro’s kunnen permitteren, terwijl ze zich realiseren dat hun dieselauto’s totaal waardeloos geworden zijn nu we allemaal verplicht elektrisch gaan rijden. Ze begrijpen wellicht ook niet dat de consument geen gas meer mag installeren na 2026, maar dat de overheid wel nog gascentrales wil bouwen. FUCK LEZ.