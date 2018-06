Artikel 34 op z'n Italiaans

Geld of democratie? Het is de keuze die de Italianen door Europa opgelegd krijgen. Maar dat geldt intussen voor de hele eurozone.

Carlo Cottarelli, de econoom en bolleboos van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), kreeg deze week van de Italiaanse president Sergio Mattarella de opdracht om een zakenkabinet te vormen. Cottarelli wordt in Italië ‘Meneer Schaar’ genoemd, vanwege zijn reputatie als doortastend saneerder van de overheidsfinanciën.

Premier Enrico Letta van de Partito Democratico, een amalgaam van socialisten, ex-communisten en linkse christendemocraten, had hem in 2013 in de arm genomen als buitengewoon commissaris bevoegd voor de opmaak van een uitgaveninventaris. Met Cottarelli aan boord bleef de stijging van de Italiaanse overheidsschuld onder Letta’s bewind - dat geen jaar duurde - beperkt van 129 tot 131,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp), ondanks uitblijvende groei en lage inflatie.

Dat was een pak minder dan onder het premierschap van Mario Monti. Die technocraat en gewezen eurocommissaris was in 2011 uitgestuurd om de putten te dempen van zijn voorganger Silvio Berlusconi. Met Monti steeg de Italiaanse schuld van 116,5 naar liefst 129 procent van het bbp. Toch bleven de markten er rustig bij. Met volk als Monti en Cottarelli is men tenminste zeker dat de zaken op een academische wijze worden verknoeid. Niet zo met onberekenbare partijen als de Vijfsterrenbeweging en de ultrarechtse Lega.

Dat de Vijfsterrenbeweging en de Lega de verkiezingen wonnen, was al een veeg teken. Dat die twee een regering gingen vormen met de politiek onervaren Giuseppe Conte als premier, tot daaraan toe. Maar toen Paolo Savona, een 81-jarige eurosceptische econoom en auteur van een plan om uit de euro te stappen, uit retraite werd gehaald als minister van Financiën, ging de deur dicht. Meteen ging ook de rente op Italiaans schuldpapier met 4 procentpunten de hoogte in. Waarna president Mattarela Meneer Schaar opvorderde om de markten en Europese instanties gunstiger te stemmen. Maar kijk, na enkele dagen van verwarring werd Cottarelli afgevoerd en gaan de Vijfsterrenbeweging en de Lega alsnog in zee met Conte als premier en met de ongevaarlijke econoom Giovanni Tria op Financiën en de recalcitrante Savona op Europese Aangelegenheden. Enfin, voorlopig toch.

Vandaag beseffen de Italianen dat de Europese politieke elite geen pressiemiddel schuwt als de keuze van de kiezers hen niet bevalt. Na de eerste afwijzing door president Mattarella hadden ze het bij de Lega dan ook meteen over een coup van de markten en van anonieme Europese ambtenaren. Een indruk versterkt door de Duitse eurocommissaris Günther Oettinger met zijn oenige uitspraak over de markten die de Italianen zullen leren de volgende keer niet voor populistische partijen te stemmen.

Net als de Grieken en de Ieren destijds ondervinden de Italianen de pijnlijke gevolgen van de verregaande overdracht van financiële en economische aan Europa. Dat is ‘de stille revolutie’ waar José Manuel Barroso, toenmalig voorzitter van de Europese Commissie, het in 2011 over had in een toespraak in Firenze. Hij zei toen te hopen dat de lidstaten hadden begrepen welke bevoegdheden zij aan de Europese instellingen hadden overgemaakt. Ze hebben dat intussen begrepen, maar wel royaal laat.

Die machtsoverdracht naar Europa werd in België geregeld via artikel 34 van de grondwet, het artikel waar ze in de Wetstraat liever niet over beginnen. Artikel 33 stelt plechtig: ‘Alle machten gaan uit van de natie. Zij worden uitgeoefend op de wijze bij de grondwet bepaald.’ Artikel 34 zet daar een stevige rem op: ‘De uitoefening van bepaalde machten kan door een verdrag of door een wet worden opgedragen aan volkenrechtelijke instellingen.’

Dat artikel maakte deel uit van de grondwetswijziging die de rooms-rode regering van Gaston Eyskens in 1970 doorvoerde. En dat was nodig. De ondertekening van het Verdrag van Rome door de Belgische regering was constitutioneel niet uitgeklaard. Want via dat verdrag van 1954 droeg de natiestaat België, net als de vijf andere lidstaten, een weliswaar beperkt deel van zijn soevereiniteit over aan de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), aan Euratom, en aan de Europese Economische Gemeenschap (EEG). De eerste die wees op dat grondwettelijke manco was koning Boudewijn. Tot grote gêne overigens van toenmalig premier Achille Van Acker, die zich amper interesseerde voor de Europese kwestie waarmee minister van Buitenlandse Zaken Paul-Henri Spaak zich inliet.

Ongrondwettelijk

Om die mistoestand te regulariseren nam Eyskens artikel 25bis - later als gevolg van de stroom grondwetsherzieningen herschikt als artikel 34 - op in de grondwet. In 1973 verscheen daarover een bijdrage van Jan Delva, de latere voorzitter van het Grondwettelijk Hof, in het Liber Amicorum van René Victor, de bekende Antwerpse jurist en stichter van het Rechtskundig Weekblad. Delva maakte duidelijk dat de vaagheid van dat grondwetsartikel een probleem kon worden. Want wat werd precies overgedragen? ‘De uitoefening van bepaalde machten’, staat er. Dus niet de macht zelf, want die kan grondwettelijk alleen uitgaan van de natie.

Schermvullende weergave ©Saskia Vanderstichele

Die vaagheid was een blijk van voorzichtigheid, voor het geval de Europese instellingen alsnog zouden verdwijnen. Maar in de Kamer interpelleerde de toen nog jonge grondwetspecialist François Perin van het Rassemblement Wallon, erop wijzend dat het proces waarop supranationale instellingen tot beslissingen komen niet in de greep ligt van de lidstaten. Ook volgens Delva was het maar de vraag of België zich op basis van dat artikel kon inschakelen in een Europese integratie die in 1952 al in een motie werd vastgelegd door een EGKSministerraad.

De Europese Economische Gemeenschap van 1970 is niet langer de EU van vandaag. Met het Verdrag van Maastricht, dat met een gewone instemmingswet werd goedgekeurd in het federale parlement - van regionale goedkeuring was nog geen sprake - werd niet alleen de uitoefening maar de macht zelf overgedragen. Die kolossale machtstransfer in Maastricht was grondwettelijk niet gedekt door het ongewijzigd gebleven artikel 34.

Met de verfijning van het stabiliteits- en groeipact in 2010, via de sixpack- en de twopackverordeningen, gaven de eurolanden (en hun regionale regeringen) zelfs de macht over hun overheidsfinancies compleet uit handen. Met de uitholling van het parlement, de wetgevende macht, als onmiddellijk gevolg. De gevolgen wegen op de federale regering, die door een structureel lage groei en een gebrek aan ingrijpende hervormingen (zoals in Italië), binnenkort niet 3 maar 7 miljard euro moet vinden om de oekazes van de niet-verkozen Europese regelgevers in te lossen.

Die bevoegdheidsoverdracht maakt dat voor om het even welke regering, federale of regionale, elke hervorming van de sociale zekerheid, van het onderwijs en zelfs van justitie, neerkomt op een besparingsoefening. Zelfs noodzakelijke investeringen als Oosterweel moeten onder de Europese controlescanner. We moeten ons dus niet al te vrolijk maken over de Italianen.