Audi, Fraudi

Gelijke namen dekken soms een andere inhoud. En soms verhullen ze inhoud of het verleden. Ik ging in Duitsland naar het gymnasium. Zeg dat in Nederland en je wordt direct voor een specialist in klassieke talen gehouden, terwijl ik Engels en Frans deed. Mijn wiskundig begaafde neef had op zijn Haarlems gymnasium verplicht Latijn als eindexamenvak. Het Vlaamse equivalent heet aso, wat in Nederland weer héél andere associaties oproept. Daar wordt iemand die asociaal gedrag vertoont vaak een aso of hufter genoemd.

Schermvullende weergave

Autofanaten weten waarvoor Audi staat. Snelle auto’s, mooie lijn, Duitse kwaliteit en vooral duur. Latinisten en historici weten dat Audi staat voor hoor! Of luister! Na de Tweede Wereldoorlog werd het autoconcern met de bevlekte naam Horch! omgedoopt tot het Europeser klinkende Audi. Zelfde betekenis, zelfde product, andere lading. Andere toekomst.

Met die toekomst gaat het niet al te best. Dat geldt voor de hele auto-industrie. Na vette jaren tekent Dieselgate voor magere jaren. De voormalige CEO van Volkswagen wordt in de VS voor de strafrechter gedaagd op verdenking van bedrog. Terwijl VW al 7,4 miljard dollar als schadevergoeding aan Amerikaanse klanten heeft uitgekeerd. Deze week werd aangekondigd dat Mercedes 774.000 auto’s moet terughalen en aanpassen. En kreeg VW in Duitsland een boete van 1 miljard euro. Daarnaar viel justitie het huis van de topmanager van Audi binnen op zoek naar bewijsmateriaal voor bedrog.

De autosector staat symbool voor de Duitse economie. De combinatie van zelfoverschatting, misvattingen en onverwachte buitenlandse ontwikkelingen zijn de grote valkuilen van het Duitse succesmodel.

Het einde van Dieselgate is nog lang niet in zicht. Nadat in de VS zowel de autoriteiten als de klanten bij het ontdekken van de manipulatie met de CO2-uitstootwaarden direct met forse processen (of dreiging ermee) uitpakten, volgt Duitsland in slow motion op dezelfde weg. De Duitse aarzeling bij het aanpakken van de auto-industrie komt waarschijnlijk door de grote eerbied voor de grote merknamen, door het oldboysnetwork, door het feit dat de deelstaten vaak belangen hebben in de Duitse autobouwers en natuurlijk door het grote belang van de autosector voor de hele Duitse economie.

Duitse auto’s rijden fantastisch. De Duitse auto-industrie was misschien niet altijd een innovatiepionier, maar ze was altijd snel in het overnemen van innovatie van elders. Duitse auto’s staan wereldwijd symbool voor de kracht van ‘German engineering’, de trots van een hele natie. Ondanks Dieselgate is de industrie is nog steeds succesvol. De verkoopcijfers zijn hoog, maar dat mag geen reden voor tevredenheid zijn. Dieselgate is nog lang niet over, de dreiging van Amerikaanse importtarieven staat voor de deur en inzake de introductie van elektrische of zelfrijdende auto’s loopt de sector achter op sommige concurrenten.

De autosector staat daarmee alweer symbool voor de hele Duitse economie. De combinatie van zelfoverschatting, misvattingen en onverwachte buitenlandse ontwikkelingen zijn de valkuilen van het Duitse succesmodel.