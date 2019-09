Bakelants & Paepen | Voor altijd student en belegger

Beste Gert Bakelants,

Vorige week had je het in deze column over financieel analfabetisme van de ergste soort. Mensen blijken inderdaad en helaas in te gaan op allerlei voorstellen van bedriegers en spelen zo hun zuurverdiende spaarcenten in geen tijd kwijt. Net als jij heb ik de afgelopen weken vragen gekregen van vrienden over zulke voorstellen. Ik was teleurgesteld. Ik blijf denken dat iemand die gestudeerd heeft en over een portie gezond verstand beschikt wel weet als iets te goed is om waar te zijn. Niet dus. Het is sowieso mooi dat die mensen toch raad vragen aan iemand die wel verstand heeft van financiële zaken. Maar velen doen dat niet en trappen in de val. En wat te denken van Facebook, dat alert al wat bloot is verbiedt maar er niet voor terugdeinst veel te verdienen aan advertenties van bedriegers? Bloedgeld.

We blijven verder strijden tegen financiële onwetendheid. Vorige week ging het academiejaar van start aan de hogeschool, maandag openen de deuren van de universiteiten. Ik ben heel blij dat ik aan beide instellingen het vak Bank en beurs mag doceren. Die cursus moet ertoe leiden dat ieder academiejaar zo’n 800 studenten handelswetenschappen, handelsingenieur en financie- en verzekeringswezen een en ander leren over geld, financiële instellingen en financiële markten. We zouden uiteraard nog veel meer mensen moeten bereiken.

In gelijk welke grootstad kan je zo een zaal of auditorium vullen als je de cursus Beleggen voor iedereen organiseert.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO), waar ik ook lesgeef, toont dat er een grote vraag is naar financiële educatie, en biedt een oplossing. In oktober beginnen we al voor het zevende opeenvolgende jaar aan de cursus Beleggen voor iedereen. Bij de opstart in 2013 hoopten we op minstens 10 inschrijvingen. Het werden er 77. De volgende jaren hadden we telkens meer dan 100 studenten. Heel knap dat zovelen bereid zijn 20 avonden lang naar een verhaal over geld en de beurs te luisteren. Het doet me ook deugd dat de groep ieder jaar heel heterogeen is: jong en oud, man en vrouw, veel of wat minder gestudeerd.

Haalt dat wat uit, zo’n cursus? Uiteraard! Ervaren beleggers gaan nog wat meer nadenken over hun strategie. Mensen die nog nooit belegden, worden klant bij een broker en geven hun eerste order in. Vaak kijken mensen na een kennismaking met de beurs anders naar de wereld. Ze beseffen dat ondernemingen welvaart creëren en zijn blij daar met hun spaargeld aan te mogen bijdragen. Ze denken veel na over ethische aspecten en duurzaam ondernemen. En ze zijn ook kritischer voor al wie veel te hoge verwachtingen creëert. Al docent durf ik te beweren dat geen van mijn studenten inging op bedrieglijke aanbiedingen van charlatans die gouden bergen beloven.