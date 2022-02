Bedrijven in de wokeknoop

managing director van A Seat At The Table

Heel wat Belgische bedrijven koesterden het afgelopen jaar torenhoge ambities inzake diversiteit en inclusie, maar verwachten iets te veel van eenmalige acties.

De jongste maanden zie ik steeds meer opmerkelijke functietitels in mijn mailbox en op mijn Linkedin-feed verschijnen. Diversity & Inclusion Officer, Head of Diversity en VP HR & Diversity. Na twee decennia alomtegenwoordigheid in het Angelsaksische bedrijfsleven wint Diversity & Inclusion ook terrein in ons land. De reden ligt voor de hand.

Onder impuls van de #MeToo en BlackLivesMatter-bewegingen zijn steeds meer bedrijven zich bewust van de mogelijke ongelijkheden en het gebrek aan etnische diversiteit op de werkvloer en in hun beslissingskamers. Maatschappelijke druk en een veranderende tijdsgeest, gekoppeld aan een kritische jonge generatie werknemers en een opflakkerende war on talent, vormen de ideale context voor een shift naar meer inclusieve organisaties.

De impact van Black Lives Matter op het mondiale bedrijfsleven wordt nog steeds zwaar onderschat. In de Verenigde Staten hebben volgens The Washington Post de 50 grootste beursgenoteerde bedrijven het voorbije jaar meer dan 50 miljard dollar aan donaties, leningen en investeringen beloofd aan initiatieven die sociale en raciale gelijkheid bewerkstelligen. De implicaties voor West-Europa zijn vooralsnog moeilijk in kaart te brengen.

Wel staat vast dat de tragische dood van George Floyd door politiegeweld in 2020 tot protesten in meer dan 60 landen heeft geleid. Dat tot grote verrassing van beleidsmakers van eigen bodem, die niet begrepen waarom de dood van een Afro-Amerikaanse man in Minneapolis tienduizenden Europese jongeren inspireerde om te betogen voor meer gelijkheid in Brussel, Londen, Amsterdam en Parijs.

De belangrijkste aanleiding voor de plotse inflatie aan D&I-posities in ons land zijn de ambitieuze doelstellingen die meerdere multinationals hun Belgische vestigingen het afgelopen jaar hebben opgelegd. Heel wat vaste klankborden en partners in het bedrijfsleven vertelden me onlangs hoe ze vanuit New York, Chicago, Londen of Frankfurt nieuwe marsorders kregen voor hun D&I-beleid.

Woke Gen-Z

De krapte op de arbeidsmarkt veroorzaakt kopzorgen bij bedrijfsleiders die bij hun zoektocht naar vers bloed steeds vaker botsen op mondige, veeleisende en kritische sollicitanten die alles ter discussie stellen. Hoe duurzaam is het bedrijf waar ze gaan werken? Hoe divers is het managementteam? Welke klimaatdoelstellingen hanteert het? Welke acties onderneemt het tegen sociale ongelijkheid? Hoe zit het met mijn work-lifebalans? Hoeveel dagen mag ik van thuis werken? Gen-Z’ers en millennials ‘deugdpronken’ nu eenmaal graag met hun opvattingen.

D&I staat in België nog in de kinderschoenen. Een resem bedrijven schotelden zichzelf het afgelopen jaar torenhoge ambities voor, maar verwachten iets te veel van eenmalige acties.

In tijden van woke en cancelcultuur zijn bedrijven meer dan ooit op hun hoede om geen flaters te slaan. Sociale media zijn nu eenmaal onverbiddelijk. Denk aan PepsiCo dat zich vorig jaar gedwongen zag om een peperdure reclamecampagne af te voeren nadat kritiek kwam van BLM-activisten die de hoofdrol van realityster Kendall Jenner ter discussie stelden. Of de lijdensweg van het productiehuis Wünderbaar, dat een punt zette achter ‘The Social House’ na striemende kritiek op het gebrek aan diversiteit onder de deelnemers.

Steeds meer bedrijven liggen in de knoop met de tijdsgeest en weten zich geen houding aan te meten in de publieke ruimte. De aanstelling van D&I-profielen moet in theorie helpen meer diverse werknemers aan te trekken en een inclusieve bedrijfscultuur te ontwikkelen. In de praktijk struikelen ze echter nog te vaak over een gebrek aan strategie en ondersteuning in de eigen organisaties.