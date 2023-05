Sinds de lancering praat de wereld nog over weinig anders dan generatieve artificiële intelligentie. BC lijkt staat niet meer te staan voor Before Christ, maar voor Before ChatGPT.

Peter Thiel, de controversiële techondernemer die onder andere PayPal oprichtte, noemde de meesterbelegger Warren Buffett (92) ooit ‘the sociopathic grandpa from Omaha’ en een voorbeeld van de ‘finance gerontocracy’. Buffetts investeringsfonds Berkshire Hathaway hield het voorbije weekend zijn hoogmis in de staat Nebraska, met naast Buffett zijn rechterhand Charlie Munger (99) als headliner.

Bij de vragen van de aandeelhouders zat uiteraard een opmerking over artificiële intelligentie (AI). Munger bleek niet onder de indruk te zijn: ‘Ik ben nogal sceptisch over de hype rond AI. Ouderwetse Intelligentie werkt ook goed.’ Dat kan wel zijn, maar ondertussen is Apple voor Berkshire Hathaway veruit de belangrijkste beursbelegging, en daar declameerde CEO Tim Cook vorige week dat AI bij Apple ‘in alle producten verweven wordt op een heel doordachte manier’.

De mogelijkheden om met AI-tools interne kennis te ontsluiten zijn fenomenaal, maar niemand wil confidentiële informatie zomaar in de volgende versie van ChatGPT zien opduiken.

Confidentieel

Wat een raar jaar. Sinds ChatGPT vorig jaar op 30 november werd gelanceerd, kan de wereld over niets anders meer spreken. Elke presentatie die ik geef, elke board meeting, elk diner bij ons thuis, zelfs de conversaties met taxichauffeurs onderweg naar de luchthaven: het gaat er gegarandeerd over generatieve AI. BC staat niet meer voor Before Christ, maar voor Before ChatGPT.

Vorige week hield ik een keynotespeech voor een van de grootste private-equityspelers. Die had zijn top 400 uitgenodigd voor het jaarlijkse strategisch conclaaf en toonde vol trots zijn ‘private’ versie van ChatGPT. Het was indrukwekkend. Het bedrijf had een AI-tool gevoed met informatie over al zijn deals van de voorbije decennia en met behulp van ChatGPT konden alle werknemers in een mum van tijd documenten produceren en onderzoeksrapporten opstellen. De CEO van het bedrijf zei: ‘Normaal gezien zouden we (het consultingbureau, red.) McKinsey daarvoor inschakelen en zou het ons honderdduizenden dollars kosten. Nu kunnen we hetzelfde bereiken in enkele minuten in plaats van weken, voor een fractie van de kost.’

Het bedrijf verzocht wel duidelijk vooral niet de publieke versie van GPT te gebruiken, maar alleen de interne tool. Zo kan gegarandeerd worden dat geen interne informatie naar buiten lekt. De mogelijkheden om met dit soort instrumenten interne kennis maximaal te ontsluiten zijn fenomenaal, maar niemand wil zijn confidentiële kennis zomaar in de volgende versie van ChatGPT zien opduiken. Informatiearchitectuur wordt daarom een van de grootste uitdagingen van de technologie.

Efficiëntieslag

Er komt dan ook een nieuw soort rol aan in bedrijven: die van content scientist. De jongste jaren zijn veel bedrijven al op zoek gegaan naar data scientists die transactionele data van een organisatie kunnen verzamelen, filteren en omzetten naar waardevolle inzichten. Zo helpen ze onder meer bij belangrijke beslissingen en bij het optimaliseren van klantendiensten.

Geloof me vrij: de volgende jaren zullen we allemaal op zoek zijn naar content scientists.

De content scientist zal iets vergelijkbaars doen, maar zal niet bezig zijn met cijfertjes in databanken, maar met de informatie die in het bedrijf in allerlei vormen en bronnen rondslingert: van Word-documenten over pdf's tot PowerPoints en meer, en op schijven, servers, Google Drives of SharePoints. Als je al die content op een coherente manier kunt voeden aan generatieve AI, kan je een enorme efficiëntieslag maken in je bedrijf. Geloof me vrij: we gaan de komende jaren allemaal op zoek zijn naar content scientists.

Twee dagen na mijn keynote gaf ik een presentatie voor de leiding van een de grootste advocatenbedrijven. Na een verhitte discussie over ChatGPT en wat het kon betekenen voor de rol van advocaat, was het overduidelijk: de oudere garde van de partners vond het maar matig interessant. Zij zaten op een paar jaar van hun pensioen en de technologie zou maar een matige impact hebben op hun inkomsten. De jongere partners zagen de bui al hangen en verwachtten dat AI een enorme invloed zou hebben op de werking van hun kantoor, de prijs in de markt, en de snelheid van werken.