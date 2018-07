Begrotingsinspanning blijft bij wat gemorrel

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

Elders in deze krant kunt u lezen hoe de regering na lange nachtelijke onderhandelingen een nieuw zomerakkoord rond heeft, waarbij ze er toch nog in is geslaagd zonder pijnlijke ingrepen de begroting op koers te houden. Feest dus, en dit weekend met z’n allen naar Tomorrowland.

Onze begroting is al lang verworden tot een politiek instrument, en dat levert geen fraaie resultaten op.

Of misschien toch niet. De ‘begrotingsinspanning’ gebeurt nog maar eens via optimistische ramingen, technische correcties, inkomsten uit fraudebestrijding en versnipperde besparingen.

Schermvullende weergave ©Frank Toussaint

Laat u niets wijsmaken, de begroting trappelt eigenlijk al jaren zowat ter plaatse. De laatste die echt het verschil maakte, was Jean-Luc Dehaene. Hij zorgde eerst in de regeringen-Martens en dan met zijn eigen regeringen voor een spectaculaire verbetering van het primaire begrotingssaldo, dus zonder de rentelasten. Daarna zorgden paars en de financiële crisis ervoor dat de opgebouwde marge weer volledig verdween.

Sinds 2012 blijft het toch vooral bij wat gemorrel in de marge. Tien jaar na de financiële crisis slaagt de regering er niet in de budgettaire marge te herstellen in de richting van het niveau van voor de crisis.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Het is op zich een vrij zinloze oefening. Maar stel dat paars het primaire overschot op het niveau van begin jaren 2000 had geconsolideerd, en dat de regering na de klap van de financiële crisis de budgettaire marge geleidelijk weer was gaan opbouwen. Dan keek de overheid vandaag aan tegen een overheidsschuld van minder dan 40 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in plaats van de effectieve 100 procent. Nu, dat zijn politieke keuzes die geen enkele partij in België had willen maken, dus heeft het weinig zin daar lang bij stil te staan.

Sowieso wordt over de begroting te veel onzin verteld. De overheidsfinanciën horen allicht nog niet eens in de top tien van zwakste schakels in ons beleid. De vraag of we dit jaar binnen een, twee of drie jaar een begrotingsevenwicht halen, maakt voor de financiering van onze welvaartsstaat op lange termijn weinig uit. Er zijn meer dan genoeg belangrijkere problemen waarvan onze regering wel wakker zou moeten liggen: veel te weinig mensen werken, bedrijven vinden desondanks te weinig personeel, de files worden langer en onze infrastructuur is ondermaats.

Het blijft verbijsterend dat onze overheid haar rekeningen niet op orde krijgt.

Niettemin blijft het verbijsterend dat onze overheid zelfs met overheidsontvangsten van meer dan 51 procent van het bbp, of zo’n 232 miljard dit jaar, en economische omstandigheden die de jongste jaren fantastisch meezaten, haar rekeningen niet op orde krijgt. Bovendien wordt geen marge opgebouwd voor uitdagingen en tegenslagen.