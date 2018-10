Beierse owngoal

De Duitse deelstaat Beieren heeft altijd al gebarsten van zelfvertrouwen, maar het Beierse motto ‘Mia san mia’ (‘we zijn wie we zijn’) heeft de afgelopen maanden een paar deuken opgelopen. De beroemde auto-industrie gaat steeds meer gebukt onder dieselgate, aangeklaagde topmannen en de internationale elektrische concurrentie. Het andere beroemde Beierse exportproduct, Bayern München, strompelt de jongste tijd eerder dan het op topniveau speelt. En de Beierse politiek doet Berlijn en de rest van het land verbijsterd het hoofd schudden. Beieren lijkt het nieuwe Duitse zorgenkind.

Beieren is nog altijd het kloppende economische hart van Duitsland met een werkloosheid van minder dan 3 procent, sterke groei en veel innovatie. Het land dat tradities, conservatisme en moderne economie wist te combineren. ‘Laptop und Lederhose’ is een legendarische slogan. De deelstaat laat nu echter zien hoe een combinatie van grootheidswaan en paniekvoetbal een heel continent kan gijzelen.

Het hoort bij de Beierse natuurwetten dat de CSU regeert met een absolute meerderheid. Dit was na 12 van de laatste 13 verkiezingen het geval. Sinds deze zomer lijkt die meerderheid verdwenen. De CSU is in de peilingen onder 40 procent gezakt.

Uit angst voor de AfD schuift de CSU politiek steeds verder naar rechts en zit ze bondskanselier Angela Merkel openlijk dwars. Merkel werd geen enkele keer uitgenodigd om deel te nemen aan de campagne en de twee Beierse hoofdspelers, Horst Seehofer en Markus Söder, geven ongezouten kritiek op haar in de media.

Afgrond

De regeringscoalitie in Berlijn stond door de Beierse belangen al twee keer aan de rand van de afgrond. Maar het mocht niet baten, de CSU staat voor haar slechtste verkiezingsuitslag sinds de jaren vijftig. De paniekvoetbal uit schrik voor de AfD leidt eerder tot een owngoal.

Wat gebeurt er nu na de verkiezingen? Het goede nieuws voor Merkel is dat door de blunders en de losse flodders van de CSU niemand de Beierse verkiezingen nog zal zien als een referendum over haar persoon of beleid. Het zal een afrekening zijn met de politiek en de communicatie van de partij.

Dat juist het machismo van die mannen het einde inluidt van de hegemonie van de CDU/CSU en de nadagen van de langst regerende CDU-bondskanselier ooit aankondigt, is wrang.

Misschien hoopt Merkel wel stiekem op een nederlaag van de CSU, want die met testosteron opgepompte partij is zowat haar tegenpool. Maar Merkel heeft een sterke CSU ook nodig. Bijna een derde van alle CDU/CSU-stemmen op bondsniveau komt uit Beieren.