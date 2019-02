Belasten of besparen?

Van 2014 tot 2018 daalde het tekort van 3,1 procent naar 0,8 procent, maar die daling was vooral te danken aan omstandigheden waaraan de regering weinig of geen verdienste heeft. Zo namen de rentelasten af met 1 procent en was de degelijke conjunctuur goed voor 0,6 procent. Volgens ramingen van de Europese Commissie droeg het effectieve begrotingsbeleid maar voor 0,7 procent van het bbp bij tot de verbetering van het tekort. Ter vergelijking: in de periode 2011-2014 zorgde de regering-Di Rupo voor een structurele begrotingsinspanning van 0,9 procent.