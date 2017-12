Belastingbeslissingen missen economische onderbouw

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

Eind vorige week rondde de regering de bijsturing van haar Zomerakkoord af. Het was allicht te optimistisch te verwachten dat ze de minder doordachte elementen zou afvoeren. Een van de opmerkelijkste constructies, de effectentaks, is zelfs nog vreemder gemaakt. Zo zullen aandelen op naam van na 9 december voor één jaar meetellen, terwijl die van voor 9 december zijn vrijgesteld. De economische argumentatie voor dat onderscheid is niet meteen duidelijk.

De belangrijkste argumentatie achter de nieuwe maatregelen lijkt de zoektocht naar extra inkomsten en naar de symboliek van ‘rechtvaardige’ belastingen

De effectentaks en andere nieuwe belastingen op vermogen passen in een trend die al langer bezig is. Sinds midden jaren 90 zijn de overheidsinkomsten uit vermogenstaksen verdubbeld in verhouding tot het bbp. Ter vergelijking: de inkomsten uit alle bronnen behalve vermogen zijn vrij stabiel gebleven in die periode. De stijging van de inkomsten uit vermogenstaksen wordt gedreven door een toename van de vermogens, maar ook door een groeiende belastingdruk erop. Volgens de Europese Commissie klom de gemiddelde belastingvoet op allerlei vormen van vermogen van 24,7 procent in 1995 tot 38 procent in 2015.

Die hogere belastingdruk kan een bewuste beleidskeuze zijn. Maar het huidige debat over de Belgische fiscaliteit lijkt geen rekening te houden met de gevolgen: taksen zijn altijd negatief voor de belaste activiteit. Hoewel de overheid de negatieve neveneffecten zoveel mogelijk moet beperken, focust het debat vooral op de roep om ‘rechtvaardige’ belastingen, waaraan de politieke partijen hun eigen invulling geven. Voor de verschillende kampen lijken ‘rechtvaardige’ belastingen vooral die die anderen betalen. In die zin is ‘rechtvaardigheid’ een moeilijke leidraad voor fiscale beleidskeuzes.

Er zijn relevantere criteria om de spaarfiscaliteit te evalueren. De belangrijkste is de neutraliteit van de belastingen: de overheid belast alle vormen van sparen het best gelijkaardig. Zoniet beïnvloedt de fiscaliteit spaarbeslissingen, terwijl die eigenlijk op basis van risico- of rendementsoverwegingen moeten gebeuren. Ook moet de spaarfiscaliteit zich richten op inkomsten, en niet op transacties. En kiest de overheid het best voor de combinatie van een brede belastbare basis en een laag tarief. Ten slotte valt over het inzetten van de spaarfiscaliteit voor de herverdeling te discussiëren. Een herverdeling via de personenbelasting en het uitkeringsstelsel werkt het beste.

Afgetoetst aan die criteria is de Belgische spaarfiscaliteit een pijnlijk gammele constructie. Een onwaarschijnlijk kluwen van fiscale regeltjes die de deur openzetten voor een verregaande fiscale optimalisatie en ontwijkgedrag. Het uiteindelijke resultaat levert schadelijke neveneffecten op voor de individuele spaarder en voor de economie.

Het Zomerakkoord brengt op dat vlak geen beterschap. De belangrijkste argumentatie achter de nieuwe maatregelen lijkt de zoektocht naar extra inkomsten en naar de symboliek van ‘rechtvaardige’ belastingen. Van economische argumenten is geen sprake. Dat is helaas een rode draad door ons belastingstelsel.