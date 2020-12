Belastingbetaler betaalt topprijzen voor matige kwaliteit

De terugkeer naar gezonde overheidsfinanciën na deze crisis moet niet steunen op nieuwe belastingen, maar op veel efficiënter omgaan met de overheidsmiddelen.

Volgens de Europese Commissie klimmen de Belgische overheidsuitgaven dit jaar naar meer dan 60 procent van het bruto binnenlands product. Na de crisis zullen die uitgaven weer afnemen, maar in 2022 boven 55 procent van het bbp blijven hangen. Daarmee zouden we na Frankrijk de hoogste overheidsuitgaven van Europa hebben.

De Belgische overheid kan efficiënter: meer kwaliteit leveren voor dezelfde uitgaven, of dezelfde kwaliteit met lagere uitgaven.

Het debat over de optimale omvang van de overheid is lastig en al te vaak te ideologisch geladen. Relevanter is de vraag wat de overheid met haar uitgaven bereikt en hoeveel kwaliteit ze aflevert. Die vraag proberen we te beantwoorden met onze jaarlijkse waar-voor-je-geldanalyse, waarbij we voor 24 Europese landen de kwaliteit van het beleid vergelijken met de overheidsuitgaven.

De kwaliteit van het overheidsbeleid is uiteraard niet makkelijk te meten. Daarvoor vergelijken we 57 indicatoren in categorieën als arbeidsmarkt, onderwijs, ondernemersklimaat, ecologie en gezondheidszorg. Die combineren we tot één indicator. Over de samenstelling valt te discussiëren, maar samen geven die 57 indicatoren een breed beeld van de kwaliteit die de overheid levert.

Op basis van de recentste cijfers (overwegend voor 2019) staat België op de 16de plaats. België scoort vooral zwak voor arbeidsmarkt en infrastructuur. Die matige kwaliteit staat in schril contrast met de derde plaats in 2019 voor overheidsuitgaven.

Maatschappelijke keuzes

Van de vergelijkingslanden leveren Finland en Frankrijk een hogere kwaliteit voor hogere uitgaven, terwijl zeven landen in Oost- en Zuid-Europa een lagere kwaliteit voor lagere uitgaven leveren. Dat kan een gevolg zijn van maatschappelijke keuzes over de omvang van de overheid.

Opmerkelijker is dat in 14 landen overheden dezelfde of hogere kwaliteit leveren voor dezelfde of lagere uitgaven. Dat geeft aan dat de Belgische overheid efficiënter kan: meer kwaliteit leveren voor dezelfde uitgaven, of dezelfde kwaliteit met lagere uitgaven. Die analyse steunt op cijfers van voor corona, maar de combinatie van onze dramatische coronacijfers en ons grote overheidsbeslag suggereert dat de crisis die conclusie niet zal verbeteren.

De Belgische belastingbetaler betaalt eenvoudigweg te veel voor de kwaliteit die hij daarvoor terugkrijgt. Dat moet de leidraad zijn voor de lange weg naar gezonde overheidsfinanciën die na deze crisis wacht. Eerder dan allerlei nieuwe belastingen te verzinnen moet de overheid in eerste instantie vooral focussen op veel efficiënter omgaan met haar middelen. Daar ligt nog heel wat ruimte voor verbetering.

