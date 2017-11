België-Nederland 1-0

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

De Nederlandse premier Mark Rutte verdedigde zijn plan om de dividendbelasting af te schaffen met het opmerkelijke argument dat hij niet wil eindigen als België. Dat leidde al snel tot gepikeerde reacties van Belgische politici. De context van de dividendbelasting werd vlot genegeerd, wat de deur opent voor een ouderwetse België-Nederland op economisch vlak.

Per hoofd groeit de Belgische economie sinds 1960 gemiddeld met 2,25 procent per jaar. In Nederland was dat 2,05 procent.

En dat levert opvallende resultaten op. Sinds 1960 groeit de Belgische economie gemiddeld met 2,62 procent per jaar. De Nederlandse economie doet het met 2,75 procent net iets beter, maar dan wel met een duidelijk sterkere bevolkingsgroei. Per hoofd groeit de Belgische economie sinds 1960 gemiddeld met 2,25 procent per jaar. In Nederland was dat 2,05 procent. Opgesplitst per decennium valt vooral de vertraging van de groei in de loop van de jaren in beide landen op. En ook dat Nederland het beter deed in de jaren 90. Sinds 1999 houden beide landen gelijke tred.

De cruciale vraag is of we die lijn kunnen doortrekken, of beide landen dus even goed voorbereid zijn op de toekomstige uitdagingen. De demografische en de technologische revolutie zullen de economische realiteit de komende decennia grondig dooreenschudden.

De Nederlandse economie lijkt daar veel beter op voorbereid dan de Belgische. Met de dubbele financiering van een basispensioen gefinancierd vanuit lopende bijdragen en een uitgebreide aanvulling via sterk uitgebouwde pensioenfondsen staat het Nederlandse systeem een pak steviger aan de vooravond van de pensioenuitdaging. Daarnaast is de Nederlandse arbeidsmarkt veel flexibeler, waardoor die beter geschikt is om om te gaan met veranderende omstandigheden. Bovendien zijn er in Nederland veel meer mensen aan de slag. 75,7 procent van de 15- tot 64-jarige Nederlanders werkt, in België is dat 62,8 procent. Om de Belgische werkgelegenheidsgraad naar het Nederlandse niveau te tillen moet een klein miljoen extra Belgen aan het werk raken.

Bredere analyses die rekening houden met een uitgebreide reeks economische indicatoren bevestigen dat plaatje. Op internationale ranglijsten staat Nederland steevast veel hoger dan België (met uitzondering van de FIFA-wereldranglijst). Op de twee bekendste internationale concurrentieranglijsten (van het World Economic Forum en het IMD) staat Nederland gemiddeld op de vijfde plaats. België staat 23ste. Dat illustreert de steviger basis waarop de Nederlandse economie steunt in vergelijking met de Belgische.

Ondanks het feit dat de Belgische economie voor heel wat structurele indicatoren beduidend zwakker scoort, houdt ze wel al decennialang redelijk gelijke tred met de Nederlandse. Het is evenwel twijfelachtig dat we dat kunnen volhouden. Nederland lijkt veel beter voorbereid op de uitdagingen die op ons afkomen.

In plaats van kinderachtig te reageren op uitspraken van Rutte zouden Belgische politici beter proberen lessen te trekken uit het Nederlandse (en bij uitbreiding Scandinavische) voorbeeld voor hoe we onze economie structureel kunnen versterken.