België blijft ver achter op toplanden

België kan streven naar aansluiting bij de Europese top. In het verleden zijn crisismomenten met succes aangegrepen om grote stappen te zetten.

In het verleden kon België meermaals met succes crisismomenten aangrijpen om de economie en/of de samenleving structureel te versterken. Na de Tweede Wereldoorlog legde het Sociaal Pact de basis voor de sociale zekerheid en het sociaal overleg. Begin jaren 80 werd in Poupehan een breed herstelplan uitgewerkt om de beleidsfouten na de oliecrisissen recht te zetten. Begin jaren 90 tekende het Globaal Plan het pad uit naar de toetreding tot de euro.

Schermvullende weergave ©RV DOC

Hopelijk wordt corona de katalysator om opnieuw zo’n grote stap te zetten om aansluiting te zoeken bij de Europese top. Net voor corona bleek er op dat vlak nog heel wat ruimte voor verbetering.

In internationale rangschikkingen komt België eerder als middelmatig naar voor. In de brede competitiviteitsrangschikkingen van het WEF en IMD komt België respectievelijk op een 22ste en een 25ste plaats en in de globale innovatie-index ook op een 22ste plaats. Daarnaast haalden we in internationale ranglijsten voor geluk, menselijke ontwikkeling en milieu respectievelijk een 20ste , een 17de en een 15de plaats.

In het gemiddelde van die zes internationale ranglijsten, die een brede vergelijking maken hoe landen er voor staan, haalt België een 18de plaats. Daarmee zitten we in de buurt van Frankrijk (17), maar blijven we ver achter Duitsland (7) en Nederland (4). Die twee buurlanden maken samen met Zwitserland en de Scandinavische landen de top van deze samengestelde ranglijst uit.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Corona zal die ranglijsten wellicht niet al te veel gewijzigd hebben. Het lijkt alleszins weinig waarschijnlijk dat België doorheen de crisis duidelijk gestegen zou zijn in de totale rangschikking. Die ambitie zou moeten worden waargemaakt door het beleid. Als we ook deze crisis kunnen omzetten in een structurele versterking van onze economie, dan kunnen we zowel de huidige schade wegwerken als een oplossing bieden voor de belangrijke uitdagingen die ons sowieso stonden te wachten, zoals de vergrijzing, de systematisch vertragende welvaartsgroei en het klimaatprobleem.

Te lage bedragen

De Vlaamse regering kondigde deze week extra inspanningen aan op het vlak van de arbeidsmarkt, de overheidsinvesteringen, de digitalisering en O&O. Dat zijn stappen in de goede richting, hoewel de beloofde bedragen te laag blijven om de achterstand op de top dicht te rijden.

Federaal blijft het wachten op de concrete plannen, maar ziet het er niet naar uit dat de noodzakelijke grondige hervormingen erin zitten. Meer dan waarschijnlijk blijft België de komende jaren in het beste geval ter plaatse trappelen in de internationale rangschikkingen.

Bart Van Craeynest