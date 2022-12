België kan en moet beter

Voor een hele reeks indicatoren komt België er in een combinatie van acht internationale vergelijkingen maar bekaaid af. Dat kan en moet beter, zonder aanmodderen.

De voorbije dagen hebben verschillende regeringspartijen uitgepakt met pleidooien voor structurele hervormingen. De timing is op zijn zachtst gezegd verdacht. Net na het debacle met de begroting en een rampzalige peiling voor enkele regeringspartijen (en in de aanloop naar een lange verkiezingscampagne) is het wel heel makkelijk nu beloftes te doen over echte hervormingen. Bovendien lijkt het weinig waarschijnlijk dat de PS zal willen meewerken. Maar toch, als er ook maar een greintje ernst achter die beloftes zit, beter laat dan nooit. België moet immers veel beter kunnen dan het vandaag doet.

Voort aanmodderen met een enge focus op het dagelijkse crisisbeheer (en de volgende verkiezingen) ondermijnt onze toekomstige welvaart.

Het heeft weinig zin een land te evalueren op basis van één indicator. Om een goed beeld te krijgen kijk je beter naar internationale vergelijkingen die rekening houden met een reeks indicatoren. Uit zulke analyses komt België zelden als een topland naar voren. In een combinatie van acht internationale rangschikkingen voor economie/competitiviteit, innovatie/digitalisering, welzijn/geluk en milieu/klimaat staat België pas op een twintigste plaats. Ons land doet het duidelijk slechter dan onze buurlanden en blijft ver achter op de toplanden, zoals de Scandinavische landen, Zwitserland en Nederland.

Begrotingstekort

Als we die vergelijking aanvullen met indicaties over de financiële situatie, dan staat België er nog slechter voor. Volgens het IMF kijken we straks aan tegen het op een na grootste begrotingstekort van alle klassieke industrielanden, na de VS. En volgens de OESO kunnen we rekenen op een potentiële groei van amper 0,8 procent, een van de laagste groeicijfers in de industrielanden en te laag om onze welvaartsstaat overeind te houden.

De combinatie van die internationale vergelijkingen en de uitdagingen die op ons afkomen, leidt tot een duidelijke conclusie: het moet en kan beter voor België. Voort aanmodderen met een enge focus op het dagelijkse crisisbeheer (en de volgende verkiezingen) ondermijnt onze toekomstige welvaart. Het idee ‘never waste a good crisis’ werd de voorbije jaren vlotjes genegeerd. Per saldo werd zelfs eerder in de verkeerde richting ‘hervormd’, met onder meer structureel zwakkere overheidsfinanciën en een zwaardere vergrijzingsfactuur.