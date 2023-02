België moet wereldtop ambiëren voor onderzoek

België zit voor O&O bij de top in Europa, maar moet de wereldtop achterna. Net nu de steun voor O&O afbouwen is dan een slecht idee.

Met zijn fiscale hervorming wil minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) de belastingdruk op arbeid verlagen om de koopkracht te ondersteunen. De financiering zou vooral gebeuren door bepaalde fiscale voordelen voor bedrijven in te perken. De voorbije maanden kwamen vreemd genoeg ook de steunmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) in het vizier. Dat is opmerkelijk, want de steun aan O&O is een van de beleidsmaatregelen die de voorbije jaren echt werkten.

We moeten vooral aandacht hebben voor de vertaling van O&O naar producten en economische activiteiten. Daar laten we kansen liggen.

Midden jaren 90 was België een middenmoter voor O&O-uitgaven. Met zo’n 1,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) kwam ons land toen op een 14de plaats onder de industrielanden. Intussen is België met 3,4 procent van het bbp aan O&O-uitgaven opgeklommen naar een zesde plek onder de industrielanden, en horen we bij de toplanden in Europa.

Dat is te danken aan een combinatie van een bewust beleid om O&O te ondersteunen en bedrijven die volop zijn meegestapt in dat verhaal. Volgens de Europese Commissie is België een van de vier ‘innovation leaders’ in Europa. Maar dat wil niet zeggen dat het nu goed is geweest met die innovatie en dat we de inspanningen kunnen opgeven.

Integendeel, innovatie wordt alleen maar belangrijker. De wereld staat voor enorme uitdagingen, zoals de energietransitie, de duurzame transitie of de demografische transitie. Voor elk moeten de oplossingen komen van innovatie, vaak vanuit bedrijven. Behalve onze ligging in het hart van Europa heeft België weinig ‘natuurlijke’ troeven die het economisch kan uitspelen. Wel kunnen we het verschil maken met innovatieve ideeën. Dat doen we al met O&O voor onder meer chiptechnologie, biotech, farma, energie en klimaat.

Potentieel

Maar er blijft potentieel om nog beter te doen. We blijven ver achter op de toplanden in de wereld. In Israël en Zuid-Korea liggen de O&O-uitgaven rond 5 procent van het bbp. Het moet ook in België de ambitie zijn die richting uit te gaan. We moeten vooral aandacht hebben voor de vertaling van O&O naar producten en economische activiteiten. Daar laten we nog kansen liggen, denk maar aan Imec en ASML. Het onderzoek gebeurt bij Imec in Leuven, terwijl de chips bij wijze van spreken geproduceerd worden bij ASML in Eindhoven. We doen hier vaak het onderzoek, terwijl de productie daarna ergens anders gebeurt. We kunnen niet alles terughalen, maar dat kan beter.