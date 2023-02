Berlijnse lessen

In alle vijf Duitse deelstaatverkiezingen sinds eind 2021 heeft de FDP fors verloren. De neergang van de liberalen zal gevolgen hebben voor de Duitse en Europese politiek.

Berlijn is altijd weer spannend. In de deelstaatverkiezingen van afgelopen zondag kreeg de driepartijenregering van SPD-burgemeester Franziska Giffey met de Groenen en Die Linke een behoorlijke tik. Maar omdat de drie partijen samen net een meerderheid van de stemmen kregen, kan Giffey waarschijnlijk nog even blijven zitten, ondanks een score van 18 procent.

Behalve de les dat politieke verliezers alsnog winnaars kunnen zijn, leveren de Berlijnse verkiezingen nog andere belangrijke lessen op voor de nationale politiek en voor Europa.

Dat de christendemocratische CDU bijvoorbeeld ook in de oppositie kan worden geduwd, als ze een verkiezing met afstand wint. Ontevredenheid over de regeringspartijen en over de bestuurschaos - die ik in vorige columns beschreef - dreven veel kiezers in de armen van de CDU in Berlijn. Het nadeel van haar winst is echter dat niemand met de partij wil samenwerken. Daarvoor zijn de gekwetste gevoelens over haar kritiek tijdens de campagne te groot.

Ik verwacht meer weerstand van de FDP-minister van Financiën tegen nieuwe conjunctuurprogramma’s, een versoepeling van de nationale en Europese begrotingsregels en elke nieuwe vorm van pan-Europese financieringsprogramma’s.

Waarschijnlijk nog groter is het eigenbelang om in een coalitie van kleineren een grotere rol te spelen dan die als junior partner van de CDU. Voor de christendemocraten is dat een dilemma. Als ze ook nationaal op ramkoers blijven en daarmee een potentiële samenwerking met de Groenen of de sociaaldemocratische SPD ondermijnen, is een scenario mogelijk waarin ze een coalitie met de radicaal-rechtse AfD moeten overwegen.

De liberale FDP is de grote verliezer van de Ampel. Na de nationale verkiezingen en de formatie van die zogenaamde stoplichtcoalitie van Olaf Scholz (SPD) was duidelijk dat minstens een van de drie partijen politiek zou inleveren. Te groot waren de politieke en economische verschillen. In alle vijf deelstaatverkiezingen sinds eind 2021 heeft de FDP fors verloren.

In drie van die verkiezingen haalde de FDP niet eens meer de kiesdrempel, en verkreeg de partij geen zetel in het parlement. Bij de andere twee verkiezingen vloog de FDP uit de regering. Al eerder verdween de FDP ook op het federale toneel uit de Bondsdag, van 2009 tot 2013.

Regeringsverantwoordelijkheid lijkt de FDP niet goed te bekomen. De partij moet voor de coalitievrede te veel van haar inhoudelijke speerpunten opbergen. Wat opvalt, is dat de partij die zichzelf voorstond op haar economisch en zakelijk verstand daar al jaren inhoudelijk over zwijgt. Ook nu mengt ze zich niet in het debat, terwijl er geen ander binnenlands thema is dan de toekomst van het Duitse economische model.

De neergang van de FDP zal sporen nalaten in de nationale en de Europese politiek. Ik verwacht meer weerstand van de FDP-minister van Financiën tegen nieuwe conjunctuurprogramma’s, een versoepeling van de nationale en Europese begrotingsregels en elke nieuwe vorm van pan-Europese financieringsprogramma’s.

Of Scholz zich daarvan iets zal aantrekken, of uit eigen overtuiging en eigenbelang over de FDP heen zal walsen, is nog onduidelijk. De Berlijnse les is dat de verleiding groot zal zijn om de FDP over de rand van de afgrond te duwen, omdat de zwakke SPD zonder de FDP in het parlement meer kans heeft om een linkse coalitie te leiden.