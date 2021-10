Bert Kruismans | Allen naar Doornik!

Een pak Waalse gemeenten is te klein om te voldoen aan de eisen van deze eeuw.

Mocht u toevallig op zoek zijn naar een job en bij het woord pleisteraar of loodgieter schiet het u al in de rug, ziehier een gouden tip. Verhuis naar het landelijke Wallonië, integreer u daar een beetje, hou het deftig alstublieft en met wat geluk bent u in 2024 burgemeester. Want het ziet er sterk naar uit dat ze daar in het zuiden straks een knelpuntberoep rijker zijn. Een pak Waalse burgemeesters ziet het niet meer zitten, is op, wil de sjerp aan Maarten geven of aan welke gek ook die zich toevallig aandient.

Covid en vooral de recente watersnood hebben er bij verscheidene burgemeesters stevig op ingehakt. Ze voelen zich de boksbal tussen de burger en de hogere overheid, maar weigeren de olifant in de kamer een naam te geven. Een heleboel Waalse gemeenten is gewoon te klein. Ze missen het geld, de expertise en de infrastructuur om de problemen van deze eeuw deftig aan te pakken.

Er lopen weinig Walen rond op een grote oppervlakte en laat dat nu net een opportuniteit wezen.

Een Vlaamse gemeente telt gemiddeld 22.000 inwoners, een Waalse 14.000. Van de kleinste 20 Belgische gemeenten liggen 14 in Wallonië en 6 in Vlaanderen. In het zuiden wonen 215 mensen per vierkante kilometer, in het noorden 490. Er lopen weinig Walen rond op een grote oppervlakte en laat dat nu net een opportuniteit wezen.

Want ruimte is een asset. En een asset, heeft de lectuur van deze krant me geleerd, kan je altijd verpatsen. Daar zit geld in. Ik stel voor dat we starten in Doornik. Hebt u daar in de afgelopen tijd nog iets van vernomen? Tuurlijk niet, Doornik is leeg. De stad telt 70.000 inwoners, maar die zitten verborgen in 30 deelgemeenten. Doornik mag zich in oppervlakte de grootste stad van België noemen. Zilver is in die categorie voor Couvin, een boerengat - wat zeggen we, een boerengaatje - in Namen dat de gemiddelde Vlaming amper op een landkaart weet te situeren.

Sint-Joost-ten-Node

Laten we Doornik vergelijken met Sint-Joost-ten-Node. Dat is de kleinste Belgische gemeente, een zakdoek van amper 1,14 vierkante kilometer. Het mag niet verbazen dat dat de dichtstbevolkte onzer gemeentes is, met 23.041 inwoners per vierkante kilometer. Om een idee te geven: een boogscheut verderop, in Laken, woont een koninklijke familie op een domein van 1,86 vierkante kilometer. Als u zelf geen grootgrondbezitter bent, weet dan dat dat net iets minder is dan het prinsdom Monaco. In Laken hebben ze met 3,22 inwoners per vierkante kilometer wel wat meer ademruimte dan in Sint-Joost. U kunt het veeleer vergelijken met de bevolkingsdichtheid van Canada. Toegegeven, in Laken heb ik, om het simpel te houden, maar zes inwoners geteld. En daarvan zitten er nog een paar in Engeland op pensionaat. Misschien ligt daar ’s nachts nog ergens een gendarme te slapen in een wachtlokaal, maar zover kunnen we de kroon echt niet ontbloten.

We hebben dus plaats genoeg voor een slordige vijf miljoen nieuwe Walen, en dat alleen al in Doornik!

Ook in Doornik is het vrij rustig met 320 inwoners per vierkante kilometer. Daar zit nog flink wat rek op. Stel dat die mooie stad dezelfde bevolkingsdichtheid zou hebben als Sint-Joost. Dan mogen er per vierkante kilometer 22.721 inwoners bijkomen. De stad is 213,75 vierkante kilometer groot. We hebben dus plaats genoeg voor een slordige vijf miljoen nieuwe Walen, en dat alleen al in Doornik!