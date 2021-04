Bert Kruismans | Aux arbres, citoyens!

Elke zaterdag fileert Bert Kruismans vanuit Wallonië de kleine en grote actualiteit.

Get Up Wallonia! Het klinkt als de nieuwste feelgoodfilm van de gebroeders Dardenne, ondertitel ‘Seraing, Mon Amour!’. Maar het komt uit de koker van de Waalse premier Elio Di Rupo, of uit de koker van een consultant die in ruil een factuur mocht sturen, daar willen we van af zijn. In elk geval, in 2005 lanceerde de Waalse regering een ambitieus toekomstplan, genaamd le Plan Marshall. Het doel? Wallonië binnenloodsen in de 21ste eeuw, bewijzen dat de regio zich zonder hulp van buitenaf uit de miserie kon trekken. En dus pikten ze de naam van het Marshallplan, waarmee West-Europa na de oorlog door massale steun van den Amerikaander uit de miserie werd getrokken.

Le plan Marshall heeft zonder twijfel ongelooflijk veel resultaat opgeleverd, want vorig jaar presenteerde de Waalse regering een opvolger: Get Up Wallonia. Het doel: Wallonië binnenloodsen in de 21ste eeuw, bewijzen dat de regio zich zonder hulp van buitenaf uit de miserie kan trekken. Continuïteit in het beleid heet dat, we moeten daar respect voor hebben. En... als je het in het Engels zet, denkt iedereen dat je goed bezig bent. Vraag maar aan Sihame.

Talenkennis

Met Elio aan het roer mag de gids dan wel ervaren zijn, de tocht is nog moeilijk. Een strategische raad schreef voor de regering onlangs een dik rapport, dat we als volgt kunnen samenvatten: ‘We zijn hier in de Walenpays nog niet aan de nief patatten.’ Een van de pijnpunten is de talenkennis van de Walen. Het Frans, dat valt goed mee, maar de rest... Slechts een vierde van de min-40-jarigen spreekt Engels, voor Nederlands is dat 23 procent. Je merkt dat een beetje. Gelukkig heeft mijn autoradio RDS. Als sommige presentators op Classic 21 een Engelse titel uitspreken, kan ik op dat schermpje toch nog zien over welk liedje het gaat.

Het duurde even voor ik begreep dat ‘Les dents de la mer’ eigenlijk gewoon ‘Jaws’ was.

Gesprekken met hoogopgeleide Walen over films zijn niet altijd makkelijk. Het duurde even voor ik begreep dat die klassieker ‘Les dents de la mer’ eigenlijk gewoon ‘Jaws’ was. Tijdens een opname van de RTBF-versie van het bierprogramma ‘Tournée Générale’ riep ik naar mijn copresentator: ‘Come on Robin, to the batmobile.’ De regisseur legde de opname meteen stil. Of ik dat toch maar in het Frans kon zeggen? Nee, dat ging niet, meneer de regisseur, Batman spreekt geen Frans. Struggle for life, the winner takes it all, tijdens debatten is het doodnormaal dat deze termen even in het Frans worden vertaald. No kidding.

1 miljoen bomen

Maar let op, als ze in het zuiden goed bezig zijn, dan zeggen we het ook. In 2019 lag menig landgenoot dubbel toen het Waalse regeerakkoord plechtig beloofde 4.000 kilometer hagen en/of 1 miljoen bomen aan te planten. Allez vooruit, die Walen waren weer meer bezig met bijtjes en distelvinken dan met hun broodnodige bijdrage aan het Belgische bruto binnenlands product. Nee begot, het is voor de kluiten! Bij het VITO en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek hadden ze het in 2017 al uitgerekend. 10.000 hectare extra bos levert een besparing van 23 miljoen euro in de gezondheidszorg op. Want zo’n bos haalt jaarlijks 350 tot 400 ton fijnstof uit de lucht. En per kilo fijnstof die we vangen, besparen we 57 euro aan gezondheidsuitgaven. De Vlaamse bossen brengen ons dus 356 miljoen euro op. Mooi, hè? De Waalse bossen as we speak, euh, 1,25 miljard. Had er iemand financiële transfer geroepen?