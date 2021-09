Bert Kruismans | Et alors?

Waarmee vult Jean-Charles Luperto tegenwoordig zijn dagen?

Weet u van wie we ook alweer een tijdje niets meer hebben gehoord? Jean-Charles Luperto. En dat is geen goed nieuws. Want die Luperto, laat ons eerlijk zijn, dat is zo’n beetje als de kleine kinderen. Als je niks hoort, moet je eens gaan kijken, want dan zijn ze weer deugnieterij aan het uitsteken. Dat zeg ik niet, dat zegt het Belgische gerecht.

Dat gerecht trakteerde Luperto in 2014 op een onaangekondigd huisbezoek. De kapoen zou meermaals onanerend gesignaleerd zijn in de toiletten van het tankstation langs de E42 in Spy. Vier getuigen, onder wie een kind van negen, werden ongevraagd getrakteerd op het schouwspel met de handkar. Klein detail: Luperto was op dat moment burgemeester van Sambreville, Waals volksvertegenwoordiger, voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap en rijzende ster in de PS.

Wat is er romantischer dan de toiletten van een tankstation?

Hij ontkende de feiten maar gaf ootmoedig toe dat hij het tankstation weleens frequenteerde op zoek naar vluchtige contacten met eenzame heren. Alle begrip. In 2014 was Tinder nog niet echt ingeburgerd en Wallonië kampte toen al met een zekere digitale achterstand. Dan komt een mens met swipen alleen niet aan zijn gerief. En wat is er romantischer dan de toiletten van een tankstation? Dat de VRT daar nog geen aflevering van ‘First dates’ heeft opgenomen, een mens begrijpt dat niet.

Luperto zette een stap opzij als burgemeester, nam ontslag als parlementsvoorzitter maar vocht als een leeuw in de rechtbank. Gelukkig werd hij verdedigd door Marc Uyttendaele, gevierd jurist, hoogleraar aan de ULB, meneer Laurette Onckelinx, flamboyant opiniemaker, topauteur én gerenommeerd advocaat. Resultaat? Op 29 september 2020 veroordeelde het hof van beroep Luperto tot zes maanden cel met uitstel voor openbare zedenschennis.

Meester Uyttendaele brieste het uit. In meer dan dertig jaar carrière had hij het rechtssysteem nog nooit zo slecht zien functioneren. De grondwet was geschonden, vanaf de eerste dag waren alle rechtsprincipes hier met de voeten getreden. Hij ging meteen in cassatie. We gingen nog eens wat meemaken! Op 14 april liet het Hof van Cassatie weten dat het verzoek van meneer Luperto was afgewezen. De veroordeling door het hof van beroep werd bevestigd.

Stommiteit

En? Waarmee vult de brave man tegenwoordig zijn dagen? Werkt hij als madame pipi in het tankstation van Spy? U weet wel: van je hobby je beroep maken. Want probeer met een strafblad maar eens een job te vinden! Dat lukt vrij aardig. Jean-Charles dient nog altijd de natie als volksvertegenwoordiger en als burgemeester van Sambreville. Da’s net zo handig, want een burgemeester is onder meer verantwoordelijk voor het beheer van het strafblad van zijn inwoners.

Misschien moet Luperto zijn medeburgers maar eens bedanken met een kunstwerk, betaald uit eigen zak.

Voorzitter Paul Magnette zag geen reden om zijn stemmenkanon buiten te gooien. De kiezer ook niet. In 2018 ging de PS in Sambreville met kopman Luperto er twee zetels op vooruit. 20 zitjes op 29, alstublieft. Volgens de inwoners en lokale partijgenoten is de veroordeling een privézaak en blijft Luperto een goede, democratisch verkozen burgemeester, die al eens een stommiteit uithaalt maar daarom nog niet de brandstapel verdient.

Vermoedelijk slaakt de heer Luperto nog elke dag bij het ontwaken een diepe zucht en prijst hij zich gelukkig dat hij niet actief is in Vlaanderen, waar ze al eens enthousiast met de uitvoering van de straf durven te beginnen alvorens de rechter zich nog maar over de schuldvraag heeft uitgesproken. Misschien moet hij zijn medeburgers maar eens bedanken met een kunstwerk, betaald uit eigen zak. ‘De man die de wolken meet’, bijvoorbeeld. Naar verluidt is daarvan dezer dagen een exemplaar beschikbaar.