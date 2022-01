Bert Kruismans | Handjeklap

Het taalgebruik is in volle evolutie, in Vlaanderen maar ook in Frans-Vlaanderen.

Dat recht op vrije meningsuiting, moeten we het daar in 2022 echt nog over hebben? Om het met Voltaire te zeggen: 'Ik keur af wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen tot de dood verdedigen.' U mag dan nog poneren: 'Kruismans, onnozelaar, Voltaire heeft dat nooit gezegd. Dat is gewoon een citaat van Evelyn Beatrice Hall. Als columnist van De Tijd zou u dat mogen weten.' Wel, dat is dan uw mening. Ik voel me ze beter bij als dat citaat van Voltaire komt. En dat is dus eigenlijk mijn mening.

En u keurt misschien af wat ik zeg, maar u zult mijn recht om te zeggen dat het een citaat van Voltaire is tot de dood verdedigen, toch? Mijn dood of uw dood, daarover kunnen we nog van mening verschillen. Debat mag er zijn. En Voltaire heeft in elk geval geschreven: ‘Il faut cultiver notre jardin.’ Een groot filosoof uit het Meetjesland vertaalde dat ooit als: 'Mor de lochting mokt toch vele goe.' En dat is dan weer een wijze uitspraak die ze straks zelfs tot in Frankrijk begrijpen.

Achter de schreve

Want sinds 16 december jongstleden is het Vlaams bij onze zuiderburen ingeschreven in hun Bulletin officiel de l’éducation nationale. Dat wil zeggen dat ze in Duinkerke en omstreken het Vlaams nu in het lager en secundair onderwijs mogen onderwijzen. Let op, het gaat om het lokale Vlaams. Het is niet de bedoeling dat die Franse Vlamingen daar plots keurig Standaardnederlands gaan praten. Op dat vlak is er weinig verschil met de Belgische Vlamingen.

Weet ook dat ze daar achter de schreve eerst nog een academische raad moeten oprichten, een akkoord tussen de Franse staat en de regio opstellen, een overheidsdienst installeren en - klein detail - een leraar Vlaams aanwerven. Om maar te zeggen, die van le Nord zijn nog niet aan de nieuwe patatjes. Of zoals ze het zelf formuleren: ‘t Is ol gin oar snien.’

Ook in België is het taalgebruik in volle evolutie. Enkele maanden geleden wist onze Franstalige pers te melden dat het Frans in sommige Vlaamse gemeenten flink oprukt. Een talentelling is in dit land een absoluut taboe maar we hebben wel Kind en Gezin. Die organisatie vraagt aan elke jonge moeder in welke taal zij met haar kind communiceert. Moet u nu eens iets weten? In tien gemeenten van Vlaams-Brabant komt het Frans als eerste uit de bus. Zelfs in Sint-Pieters-Leeuw, waar in de verste verte geen faciliteit te bespeuren valt, wint het Frans bij de kleine boelekes met 59,1 procent.

En dan Asse: 38 procent. Dilbeek: 48,6. Maar ook Aalst, waar het Nederlands noooooit een meerderheid zal behalen: 15,4. Ninove: 15,7. Beersel: 48,7! Vertel dat laatste niet aan Ben Weyts of hij schiet in een Franse colère. Al die cijfers werden triomfantelijk bekendgemaakt door de APFF, de vereniging voor de promotie van de francofonie in Vlaanderen, een organisatie waarvan we sterk vermoeden dat ze de cijfers niet naar beneden afrondt.