Bert Kruismans | Hervé Ja Maar

Hervé Jamar werd in Luik als gouverneur geparkeerd. En ook gouverneurs hebben recht op vakantie, toch?

Dat is nogal een job, hè: gouverneur spelen van een Belgische provincie. Een brevet is niet nodig, een attest van goed gedrag en zeden vormt geen bezwaar, gewoon in de weg lopen van uw eigen partij volstaat ruimschoots. En copain copain zijn met de partijvoorzitter, dat helpt ook. Vandaar dat voorzitter Steve Stevaert ooit een zekere Steve Stevaert tot gouverneur bombardeerde. Hij kende die mens nog van vroeger. Gelukkig leest Conner Rousseau De Tijd niet. Dat past niet voor een socialist. En voor Conner ook niet. Het zou hem anders nog op ideeën brengen.

Als het een troost mag wezen, bij de Walen is het krak hetzelfde liedje. Ook daar beschikken de partijen over zoveel politiek talent dat ze er af en toe eentje in de provincie moeten parkeren. Neem nu Hervé Jamar, minister van Begroting in de regering-Michel. Na amper een jaar mocht hij al beschikken en werd hij - oeps - gebombardeerd tot gouverneur van Luik. Begrijpe wie begrijpen kan. Jamar had in die regering toch overduidelijk een diepe indruk achtergelaten? Alle collega-ministers roemden zijn verdiensten, al hadden ze daarmee wijselijk gewacht tot ze zeker waren van zijn vertrek. Zelfs Theo Francken liet op Twitter weten dat het een eer was geweest met Jamar te mogen samenwerken. Een oprechtere reactie kunnen we ons amper voorstellen.

Adding insult to injury. De dame voor wie Hervé moest wijken, was een zekere Sophie Wilmès, toen een volslagen onbekende, en nog een Vlaamse ook! Ga maar na. Ze woont in Vlaanderen, spreekt al een beetje Nederlands, denkt nogal liberaal, is politiek geëngageerd, kan wél rekenen en heeft zich al bij al goed geïntegreerd. De Assita Kanko van Sint-Genesius-Rode, quoi!

Het moet een bittere pil zijn geweest voor Jamar, die verbanning naar Luik. Wist u dat een gouverneur maar een slordige 7.300 euro netto verdient?

Wist u dat een gouverneur maar een slordige 7.300 euro netto verdient? En dat is dan nog met de onkostenvergoeding en de huisvestingspremie inbegrepen. Huisvestingspremie? Tuurlijk. België heeft blijkbaar de gewoonte om alleen daklozen tot gouverneur te benoemen. Als ze er straks weer eentje nodig hebben, kunnen ze altijd eens informeren in Verviers en omstreken. Kandidaten genoeg daar.

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

Met vakantie

En weet, een Waalse gouverneur heeft ook maar negen vakantiedagen per jaar. Dat heeft Jamar vorige week zelf verteld in een interview met Le Soir. Blonk hij in juli uit door afwezigheid in die eerste dagen dat hier en daar Walen 72 uur lang op hun dak kampeerden? Ja, maar... we moeten dat begrijpen, hij was met vakantie. En niemand kan een gouverneur toch verwijten dat hij ochot negen dagen vakantie per jaar neemt? En hij was dus wel degelijk in België toen de ellende begon, ja, maar… met vakantie. Hij was zelfs een paar dagen aan de slag, als vrijwilliger, ’t is te zeggen, hij werd natuurlijk wel doorbetaald als gouverneur, want hij was met betaalde vakantie. Ja, dat klopt, maar... hij werkte toch maar mooi vrijwillig aan de zijde van de arrondissementscommissaris, die eigenlijk het werk van de gouverneur deed, want de gouverneur zelf was met, echt waar, vakantie.

Ja, oké goed, het klinkt misschien een beetje raar, ja, maar... anderzijds is het zeer aannemelijk, toch? Als Alexander De Croo met vakantie is bij pakweg vrienden in Italië en hij moet wegens een vierde coronagolf vroegtijdig terugkeren, dan werkt die de eerste dagen toch ook als vrijwilliger in dienst van minister Frank Vandenbroucke. Omdat hij nog wat vakantiedagen op overschot had. Ja, toch?

Straks gaat een parlementaire onderzoekscommissie van het Waals Parlement de toedracht van de zware overstromingen onderzoeken. Ik ken er eentje in een paleis in Luik die zijn borst al nat mag maken.