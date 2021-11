Bert Kruismans | Hoor, wie klopt daar?

Zwarte Piet, roetveegpiet, warmtepomppiet. De Walen hebben geen last van die linguïstische besognes: zij krijgen sinds jaar en dag Père Fouettard door de schoorsteen.

Hij komt, hij komt, die lieve goede sint! Maar wel met mondmasker, op een veilige afstand en zonder schootzitten. Zo stond het deze week bij onze collega’s van De Standaard te lezen. Wij kunnen die adviezen alleen maar bijtreden. Sinterklaas blijft tenslotte een katholieke priester.

Gelukkig heeft hij zijn roetveegpiet bij, nu dat nog mag. Want let maar eens op: met al die forse klimaatregels van de regering-Jambon wordt ook de oeroude, Vlaamse traditie van de roetveegpiet ons weldra ontnomen. Hoe maak je de kindjes in ’s hemelsnaam nog wijs dat Piet zo zwart is als roet als we straks allemaal van het aardgas en de stookolie en aan de warmtepomp moeten? Daar komt geen schoorsteen meer aan te pas. Geen heilig huisje blijft overeind in dit vermaledijde land!

Als u zegt dat Barack Obama noir is, zal niemand dat ontkennen. Maar verkondig niet dat Obama un noir is. Dat is om miserie vragen.

Zwarte Piet, roetveegpiet, warmtepomppiet. De Walen hebben - fijn voor hen - geen last van die linguïstische besognes. Bij hen komt sinds jaar en dag Père Fouettard door de schoorsteen. Pierre Noir bestaat niet, en dat is maar goed ook. Want hoe vertaal je zwart correct in het Frans? Ook die taal kent het n-woord dat je niet meer mag schrijven, laat staan uitspreken. Sterker nog, het Frans heeft meerdere n-woorden, wat het voor de niet-ingewijden onder ons niet eenvoudig maakt. Want er is zoiets als het n-woord, maar er is ook het n-woord. Een en-enverhaal zullen we maar zeggen.

In Wallonië geraak je er nog mee weg, maar in Parijs en omstreken - en reken Brussel daar ook maar bij - is het woord noir al lang geen substantief meer maar alleen nog een adjectief. Als u zegt dat Barack Obama noir is, zal niemand dat ontkennen. Maar verkondig niet dat Obama un noir is. Dat is om miserie vragen. Un noir van weleer is nu un black. Ja, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde, maar hou het stil. Trouwens, in Brussel en Parijs spreken ze het woord wel op zijn Frans uit, anders zou het te veel opvallen dat ze het gewoon gepikt hebben van het Engels. Het is dus un black met een heldere a. Begin vooral niet over un bleck. Ze gaan zeggen dat u geen Frans kent.

Bij Afro-American denkt u wellicht aan mensen die ooit van Afrika naar Amerika zijn gekomen. Klinkt inderdaad evident, maar...

In de Verenigde Staten laat u Black Pete beter ook achterwege. Want zwarte Amerikanen zijn niet meer black maar Afro-American. Dat is goedbedoeld, maar ook een beetje verwarrend. Bij het woord afro is het vrij logisch dat je aan Afrika denkt. En bij Afro-American denkt u wellicht aan mensen die ooit van Afrika naar Amerika zijn gekomen. Klinkt inderdaad evident, maar...

Er zijn ook witte mensen - u weet wel, de blanken van vroeger - die ooit van Afrika naar Amerika kwamen. Neem nu Elon Musk, de Tesla-man, geboren in Zuid-Afrika. Dat land ligt toch overduidelijk in Afrika. Toch gaat Elon Musk niet als Afro-American door het leven. Vreemd, zeker als we beseffen dat ze veel van die blanke Zuid-Afrikanen in Zuid-Afrika zelf als Afrikaners betitelen. We kunnen ons niet voorstellen dat die Zuid-Afrikanen hier een fout zouden maken. Ze wonen er tenslotte zelf.

En ze hebben daar nog rare benamingen. Want sommige Afrikaners mag je ook Boeren noemen. Let wel, Boeren en geen boeren. Toegegeven, er zijn heel wat Boeren die als boeren door het leven gaan. Maar dat is niet verplicht. Sommige Boeren zijn advocaat, kruidenier, taxichauffeur of niks. Er zijn ook heel veel zwarte boeren in Zuid-Afrika. Maar die boeren zijn geen Boeren. Want boeren kunnen zwart zijn - daar bestaat bij mijn weten geen discussie over - maar Boeren zijn dat blijkbaar nooit. Om maar te zeggen: het is ingewikkeld. Voor de Boeren én de boeren kunnen we alleen maar hopen dat de hoofdletter nooit wordt afgeschaft.