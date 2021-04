Bert Kruismans | Jobs, jobs, jobs

Sugny, kent u dat? Ik kan het mij niet voorstellen. Zelfs Maurice De Wilde zaliger had met zijn mond vol tanden gestaan. ‘Jos, waar waart gij op 22 juni 1941?’

‘Ik was in Sugny, Maurice.’ ‘Wat zegt gij daar? Zit gij hier dorpen uit te vinden? Ik zeg u dat gij die dag de Rus hebt aangevallen. Operatie Barbarossa, ge waart erbij, ze hebben u daar gezien!’ ‘Toch niet Maurice, ik was in Sugny, den blauwvoet mag te pletter storten als het niet waar is.’

Kent u Maurice De Wilde niet? Zoek het op. Kent u Sugny niet? Ik begrijp u. Wij wilden er op deze pagina een fotootje bij zetten, maar de fotograaf is nog niet terug. Want Sugny, dat is een deelgemeente van Vresse-sur-Semois. 2.600 en een klets inwoners zijn er, in Vresse dan toch. Van Sugny weet niemand het en ook in Vresse liggen ze er niet wakker van. Eén ding staat vast: het bevolkingsaantal van Sugny zal straks meer dan verdubbelen, zodra die gevangenis er staat. Een gevangenis in Sugny! Wie vindt dat uit?

Kijk, ik heb zelf ooit in de gevangenis gezeten. Dat klinkt spectaculair, maar ik moest daar gewoon optreden, voor het personeel. Ik kwam wel in contact met enkele gedetineerden die op het feestje als kelner fungeerden. Zo was er een vriendelijke resident die me meteen vertelde dat hij zijn vrouw had vergiftigd. En of ik nog een toastje wou? Hij had ze zelf gemaakt. Ik heb de knabbel met brede glimlach aangenomen. Een mens leeft maar één keer.

Zes uur in de bus

Wat me ook opviel: in zo’n gevangenis is er best wat passage. Een gesloten instelling? Mon oeil. De hele dag is het een komen en gaan van personeel, dokters, bezoekers, advocaten en andere drugsdealers. Echt, zoekt u rust en afzondering, ga niet naar de gevangenis. Je plant dat ding dus best op een plek die vlot met het openbaar vervoer bereikbaar is. De klimaatstrijd, u kent dat. En dit land heeft de gewoonte vooral arme mensen in de gevangenis te smijten, van wie de familie voor het bezoek op trein en bus aangewezen is. En dus zetten we onze nieuwste gevangenis straks in… Sugny.

Vanuit Namen is het tenslotte maar 1 uur en 20 minuten, met de auto. Arme mensen, die per se het openbaar vervoer willen nemen, zitten heen en terug zes uur in de bus te vegeteren. Een station is er niet in Vresse sur dinges, wel een trein. Eén: Le Belge, de eerste stoomlocomotief ooit in België gebouwd. Die staat nu in Vresse. Ja goed, het is eigenlijk een kopie, in hout, en die rijdt niet naar Namen, maar zo heeft een mens toch iets te bezichtigen terwijl hij op de bus staat te wachten.

Waarom die gevangenis dan precies daar komt? Naast Vresse ligt Bièvre. De titelvoerende burgemeester daar, le bourgmestre empêché, is David Clarinval, federaal minister van Middenstand, Kmo’s, Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing. Zeg nu nog dat die Walen niet werken! Na zijn uren leidt hij een bouwbedrijf en speelt hij dé grote man van de MR in de provincie Namen. Het zal wel toeval zijn, maar in 2018 kon hij toch maar mooi op zijn website aankondigen ‘La prison de Sugny sur de bons rails’, hoewel Sugny dus eigenlijk geen stat... , u hebt ’em.

260 jobs. Ik vermoed dat ze straks de gevangenen zelf moeten inzetten om al die vacatures ingevuld te krijgen.