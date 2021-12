Bert Kruismans | L'union et sa force

Is het beter om het jaar op 15 december af te sluiten ? Dan moeten we ons alvast niet dubbelplooien om kerst nog te redden.

Wat was voor u persoonlijk de grootste ervaring van 2021? En wat moeten we eigenlijk onthouden van het afgelopen jaar? U mag het ons altijd laten weten. Misschien haalt uw antwoord wel het jaaroverzicht dat wij u volgende week op deze plek laten geworden. Ja, u hebt gelijk: een jaaroverzicht in de krant van 11 december, dat klinkt belachelijk vroeg. Maar 2021 is dan ook geen jaar als een ander.

Wie weet onderhand nog wat de dag van morgen ons brengen zal? Heeft het nog zin voor wat dan ook een planning te maken die meer dan twee dagen vooruitkijkt?

Voor je het weet, springt dit weekend een minister-president voor de camera’s die, bezeten door een wanhopige profileringsdrang en met een uitgestreken gezicht, verkondigt dat het beter is dit jaar niet op 31 maar op 15 december af te sluiten. Hij vindt het, eerlijk gezegd, zelf een geniaal idee. Als er geen 25 december meer is, moeten we ons ook niet dubbelplooien om zeker kerst nog te redden.

Volgens de Wetstraatwatchers pakt de minister-president met dit voorstel iedereen in snelheid en zet hij zichzelf opnieuw op het voorplan. Dat was al een tijdje geleden. Hij zet meteen ook de federale premier een flinke pad in de korf. Die heeft normaal de regie over de agenda en beschikt traditiegetrouw over het prerogatief om een jaar in te korten dan wel te verlengen.

Ook de virologen zijn volledig verrast. Zij zitten ’s avonds in de tv-studio’s alleen maar achter hun masker te mompelen dat voor één keer hun advies niet voortijdig in de media is uitgelekt. Dat mag niet verwonderen, want de virologen hebben in deze helemaal geen advies gegeven. Internationaal bestaat nog geen wetenschappelijke consensus over het feit of het inkorten van een jaar met 16 dagen de verspreiding van het virus afremt. Daarvoor zijn meer data nodig die uiteraard aan een peerreview moeten worden onderworpen. De presentator van het programma rondt af met: 'Wordt ongetwijfeld vervolgd.'

Provinciegourverneur

Nog diezelfde avond ventileren Franstalige politici in de Franstalige studio’s hun ongenoegen over de eenzijdige verklaring van hun Vlaamse collega. Zij betreuren het gebrek aan overleg en vrezen een spillovereffect, waarbij Brussel en Wallonië worden overspoeld door Vlamingen die daar flink de beest komen uithangen omdat hen in eigen regio de oudejaarsavond door de neus is geboord. De presentator van het programma rondt af met ‘wordt ongetwijfeld vervolgd’, maar dan in het Frans.

De volgende ochtend wordt het radionieuws gedomineerd door een provinciegouverneur. De man, tot op heden volslagen onbekend, zal het jaar in zijn provincie al op 14 december voor bekeken houden. Sinds gisteren, toen de minister-president zijn idee lanceerde, zijn de coronacijfers immers niet merkelijk verbeterd. Het jaar afsluiten op 15 december zal dan ook niet volstaan. 14 december is het minimum minimorum.

Een uur later belt een burgemeester van een middelgrote gemeente naar de regionale redactie van Radio 2 om te zeggen dat hij voor alle zekerheid voor 9 december kiest en dat hij in overleg met het schepencollege ook de eerste 24 dagen van januari heeft geschrapt. In zijn gemeente wordt 9 december meteen gevolgd door 25 januari. De veiligheid van de inwoners gaat boven alles en zo kunnen ze voor één keer ook besparen op een ijspiste.