Bert Kruismans | La balade des gens heureux

De 'inspirerende wandeling' van Ecolo veroorzaakt controverse.

Waarom gaat u eens niet naar Luik? Het is daar goed van eten en drinken, ze geven nu eindelijk mooi weer en op de terugweg moet u geen Passenger Locator Form invullen. En een mens kan daar toch zulke mooie wandelingen maken. Dit weekend is er de ‘ballade inspirante’ van Etopia, een organisatie gelinkt aan de partij Ecolo. Geen probleem, de ene politieke partij trakteert haar leden met ons geld op een dagje Plopsaland, een andere organiseert inspirerende wandelingen. Dat moet allemaal kunnen. In Luik start de processie om 17 uur, men houdt dus duidelijk rekening met landgenoten die uit het verre Vlaanderen komen afgezakt. En twee uur later is het al gedaan. Want al dat kuieren is leuk, maar we moeten nu ook niet overdrijven. U krijgt achteraf ook nog een glas aangeboden door de dames van Ecolo van Luik. U moest al weg zijn!

Let op, deze ballade is geen toeristenval, maar een exclusief evenement. Slechts twintig personen krijgen de kans om inspirerend mee te wandelen. En toch, bij het ter perse gaan dezes waren er nog plaatsen beschikbaar. Een mens begrijpt dat niet. Deze wandeling wordt opgeluisterd door een heuse Belgische staatssecretaris. Helaas pindakaas, niet Mathieu Michel - in Vlaanderen ook wel bekend als Mathieu Wie? - maar Sarah Schlitz, de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen én Diversiteit. Het mag dan ook niet verbazen dat de wandeling voor iedereen, echt iedereen toegankelijk is.

Om te beginnen is het evenement rolstoelvriendelijk. Natuurlijk. We mogen niemand uitsluiten. Ook de minder fitte valide medemens onder ons mag dus gerust zijn, het bestijgen van die smerige 374 trappen van Bueren zal niet op het programma staan. Daar hebben er al genoeg een hartinfarct aan overgehouden. Voorts hanteert dit inspireren door flaneren geen quotum van maximaal 20 procent niet-Oost-Vlamingen. Luik is Gent niet. U zal bij aankomst in Liège-Guillemins niet door de politie compleet onwettig worden teruggestuurd, gewoon omdat u er jong en zeer on-Oost-Vlaams uitziet.

U mag kaalhoofdig zijn, over het timbre van Johnny Cash beschikken en met een fikse gendarmesnor getooid zijn, progressieve mensen stoppen niemand in een hokje.

Ja maar, hoor ik u tot hier al roepen, dat geslenter in Luik is wel gereserveerd voor dames, genderminderheden en iedereen die zich vrouw voelt! Precies, ik zei toch dat het voor iedereen toegankelijk was? Als u er als een vrouw uitziet, bent u welkom. Wees gerust, niemand zal u vragen of u zich toevallig een man voelt. Als u zich non-binair voelt, bent u welkom. Want u behoort tot een genderminderheid. En wie durft een non-binaire mens uit te sluiten, louter en alleen op basis van zijn uiterlijk? Als u er zeer mannelijk uitziet, maar u verklaart dat u zich vrouw voelt, is er ook al niets aan de knikker. U mag kaalhoofdig zijn, over het timbre van Johnny Cash beschikken en met een fikse gendarmesnor getooid zijn, progressieve mensen stoppen niemand in een hokje. Zij respecteren andermans gevoelens en bodyshaming is echt not done.