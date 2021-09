Bert Kruismans | La semana más calurosa

Jammer voor de mensen in Verviers en Pepinster en zo, maar de tv-zenders hadden hun goededoelacties al lang gepland.

Iedereen herinnert zich 14 januari 2005 alsof het gisteren was. Die dag ging het warme Vlaanderen eens tonen wat het in zijn mars had. Wat zeg ik, we gingen zelfs de Hollanders een poepje laten ruiken! Op 26 december had een tsunami meer dan lelijk huisgehouden in de Indische Oceaan. Tienduizenden mensen waren overleden. Miljoenen werden dakloos. De Nederlanders hadden op 6 januari hun portemonnee al massaal opengetrokken. Die konden zich bij de term watersnood wel iets voorstellen. Een week later was het de beurt aan de Vlamingen, met een grote benefietshow van VRT én VTM. Ook RTBF en RTL sloegen die avond de handen in elkaar. Tous ensemble!

Iedereen die ook maar iets betekende in het Vlaamse politieke en mediatieke circus tekende die vrijdag present in het casino van Oostende. Alle andere BV’s, die dachten dat ze ook belangrijk waren, werden diplomatisch afgeleid naar een spuuglelijk callcenter in Diegem om telefonisch de donaties van de tv-kijker in ontvangst te nemen. Ik zat in Diegem. Dat was superleuk, want er heerste een complete chaos.

Als we het de Spanjaarden vriendelijk vragen, kunnen ze er misschien nog een benefietactie voor onze getroffen landgenoten bijnemen.

Het begon nochtans veelbelovend. We kregen een koffie, een telefoon en een A4'tje met een briefing. Overal hingen Vlaamse vlaggen, zodat de kijker thuis zeker niet de indruk kreeg dat het callcenter vanuit Luxemburg of godbetert Wallonië opereerde. Er kwam zelfs een minister langs om ons alvast te bedanken. Vraag me niet wie. Ik herinner me de kleur van zijn kostuum - blauw, inderdaad - maar weet echt niet meer wie erin zat.

De show in Oostende werd afgetrapt. Bart Peeters en Koen Wauters gaven het telefoonnummer waar de Vlaming met zijn donatie terechtkon en in Diegem brak meteen de hel los. Vanaf de eerste seconde was de centrale overbelast. De lijnen kraakten. We konden de vrijgevige Vlamingen amper verstaan, vooral omdat wij met zo’n 200 zaten te roepen: ‘Ik hoor u niet, u moet luider praten!’ En de koffie was op!

Een mens trekt dan maar zijn plan. Had die mevrouw nu 300 euro gezegd of was het 3.000 dat ze wilde storten? Bij twijfel vulde ik voor alle zekerheid het hoogste bedrag in, zeker bij bellers uit pakweg Knokke of Brasschaat. Het was tenslotte voor een goed doel, toch? U moet mij niet bedanken, maar die Tsunami 12-12-actie heeft toen maar mooi 56 miljoen euro opgebracht.

Zijn wie je bent

Naar verluidt zijn er opnieuw mensen die door watergeweld enorme schade hebben geleden, niet in Azië, maar achter de hoek, in Verviers en Pepinster en zo. Jammer voor hen, maar nu hadden de tv-zenders hun goededoelacties toch al lang gepland zeker? Trouwens, in zo’n 'allemaal samen'-evenement komt je eigen sterk merk ook minder uit de verf. Ook als zender moet je tenslotte kunnen zijn wie je bent. Dat die mensen met hun miserie maar naar de politiek trekken, maar dat is in dit land ook niet zo simpel.

Ja, in Spanje hebben ze een nationale regering die de straatarme autonome gemeenschap van de Canarische eilanden alle hulp heeft toegezegd na de vulkaanuitbarsting op La Palma. Daar is geen sprake van krakeel tussen nationale en regionale ministers. Blijkbaar hebben ze daar wel het gsm-nummer van de collega’s zodat ze niet verplicht zijn via de media met elkaar te communiceren. Zelfs Pablo Casado, de leider van de grootste oppositiepartij Partido Popular, had het over eenheid van actie over de partijen heen en heeft beide regeringen meteen alle steun en stemmen in het parlement toegezegd.