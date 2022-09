Bert Kruismans | Le fric, c’est chic

In het Waals Parlement wordt al eens een zotte uitgave gedaan. Zoals een tunneltje.

Wij hapten ook even naar adem toen de eerstaanwezend redactiesecretaris van De Tijd ons de telex met trillende handen onder de neus duwde. De beste nieuwe parkeergarage van Europa staat in België! Sterker nog, in Wallonië!! De gerenommeerde European Parking Association reikte deze week de gouden medaille uit aan de parking Confluence in Namen.

Het is dan ook een dot van een parkeergarage, met een schattig voetgangerstunneltje dat de parking rechtstreeks verbindt met het Waals Parlement. Dan moet een mens niet door de regen als hij zich naar het hart van de Waalse democratie begeeft. Fantastisch, toch!

Het tunneltje is wel strikt gereserveerd voor de parlementsleden. En, met een beetje geluk, hun medewerkers. Logisch, het parlement heeft het ding zelf betaald. 700.000 euro was daarvoor ingeschreven in het parlementair budget. 2.100.000 euro werd uiteindelijk neergeteld. De inflatie, de oorlog in Oekraïne, de aannemer voelde zich niet goed, u kent dat.

Maar de privétunnel was echt nodig. Het parlement wil tot elke prijs vermijden dat de vertegenwoordigers van het Waalse volk tijdens een wandeling van zo’n 30 meter op de openbare weg met dat volk zelf in contact komen, tijdens een manifestatie van boze burgers of zo.

Wie op een landerige regendag uit pure verveling de budgetten van het Waals Parlement uitvlooit, vindt nog meer mysterieuze uitgaven.

Niet dat er elke week betogers aan dat parlementsgebouw staan. De Walen hebben wel andere dingen te doen, en er is weinig keuze. De plenaire zitting van het Waals Parlement komt om de twee weken een dag bijeen. Je kan als kwaaie betoger dus maar beter samen met de volksvertegenwoordigers een goeie Doodle opstellen of een mens staat daar in Namen voor niks te roepen.

Wie op een landerige regendag uit pure verveling de budgetten van het Waals Parlement uitvlooit, vindt nog meer mysterieuze uitgaven. Zo werd in 2020 31.052 euro uitgegeven aan begrafeniskosten voor volksvertegenwoordigers. Zijn dat kransen voor overleden leden? Is het daar de traditie dat het parlement de pistolets van de koffietafel betaalt? Geen idee.

Nog vreemder is de post talenopleiding. In 2019 was die goed voor een uitgave van bijna 16.000 euro. Voor 2021 werd er al 372.000 euro uitgetrokken. Euh, pourquoi? De voertaal in het parlement is eentalig Frans. We gaan er even van uit dat alle 75 volksvertegenwoordigers die taal al min of meer onder de knie hadden toen ze verkozen werden. Ja, er zetelen wel twee Duitstalige dames in dat parlement. Maar die weten ook: de stelregel in Namur is ‘Et pour les germanophones la même chose’.

Deze week kwam de griffier van het parlement, zeg maar de personeelschef, onder vuur vanwege de ontplofte budgetten, maar vooral omdat hij een echte bullebak zou zijn voor zijn medewerkers. De man werd beschuldigd van verregaand psychologisch en fysiek geweld en had daarvoor al in het verleden een coachingstraject gevolgd.

Geen kwaad woord over die optie. Het was waarschijnlijk een coach die ervoor zorgde dat de griffier het aandurfde om in een 'very challenging period' in zijn groeiproces maar toch ook in een veilige, stimulerende en inspirerende omgeving van mindset te veranderen zodat hij toch in zijn kracht kon blijven staan maar tegelijk naar een next level kon gaan, wat op een gecertificeerde manier tot een permanente transformatie kon leiden. Alleen, het hielp niet. Was ik de parlementsvoorzitter, ik vroeg subiet mijn geld terug.