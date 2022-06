Bert Kruismans | Ménage à trois

Onverwacht kondigde Jean-Luc Crucke (MR) aan dat hij in het Waals Parlement blijft zetelen. Voor zijn voorzitter Georges-Louis Bouchez is dat knap vervelend.

Boem, paukenslag, daar ligt alles plat! Jean-Luc Crucke (MR), Waals ex-minister van Begroting, lanceerde deze week in La Libre Belgique een flink schot voor de boeg van zijn partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez. We kunnen die pétard nog het best samenvatten met een parafrase van een ballade van de heer Serge Gainsbourg. ‘Je suis revenu te dire que je ne m’en vais pas. Et tes larmes ne pourront rien changer.’ Het rijmt niet, maar de boodschap kwam wel aan op het hoofdkwartier van de Franstalige liberalen. Crucke is back in business.

Begin dit jaar zaten Bouchez en Crucke nog op een persconferentie amicaal naar elkaar te loensen als een boa constrictor naar een piepkuiken. De minister lag al even op ramkoers met de voorzitter en met zijn eigen fractie in het Waals Parlement. Hij trok zijn conclusies, nam ontslag en kreeg in ruil een zitje aangeboden in de vergeetput die bekendstaat als het Grondwettelijk Hof.

Hoewel Bouchez zelf dat officieel helemaal anders zag. Hij liet weten dat Crucke echt een nobele missie te wachten stond in een instelling van de allerhoogste importantie voor dewelke de voorzitter een diep respect betuigde door een kandidaat naar voren te schuiven met een zeer hoge bekwaamheid. Er wordt op die kabinetten echt flink wat afgelachen en ook afgezopen voor ze hun perscommuniqués versturen.

Wij schreven toen in een gedegen analyse dat Crucke toch wel een flinke vent is die zo’n landingsbaan niet nodig heeft en dat een onafhankelijk politicus van dat formaat Bouchez best nog wat slapeloze nachten had kunnen bezorgen.

Dat besef is nu blijkbaar ook bij de heer Crucke zelf ingedaald. In een heus mediabombardement liet hij de afgelopen dagen weten dat Bouchez zijn Grondwettelijk Hof mag steken waar de zon niet schijnt, bijvoorbeeld in het Grondwettelijk Hof. Crucke blijft liever Waals Parlementslid en zal zich inzetten voor een politieke hergroepering rond belangrijke thema’s zoals het klimaat.

Gaat hij een nieuwe partij oprichten? Neen, op zijn communieziel, echt niet. Wil hij volgend jaar voorzitter worden van de MR? Mja, euh, hij sluit niets uit. Maar weet dat deze onverwachte tournure volgens Crucke niets, maar echt niets te maken heeft met eventuele meningsverschillen met Bouchez. Het is geen kwestie van personen, zo liet hij aan de journalisten weten. Waarna de brave man in elk interview wel een paar venijnige zinnetjes lanceerde zoals: ‘Men moet echt stoppen met de hele tijd op De Croo te schieten.’ Wie zou hij daarmee in godsnaam bedoelen?

Bouchez, die op het vlak van charme van niemand lessen moet ontvangen, liet weten dat hij Crucke echt het allerbeste toewenst bij zijn taak als parlementslid. Hij herinnerde er ook even aan dat de man nog altijd tot de MR-fractie behoort en hij hoopt dat Crucke, net als alle andere parlementsleden, deel zal uitmaken van de groepsaanpak met efficiënt werk in het belang van iedereen. Vrij vertaald: ‘Sois libéral et tais-toi.’

Dat laatste valt te betwijfelen. Crucke heeft in de MR niet alleen tegenstanders, en ook buiten zijn partij wordt zijn nieuwe zet op het politieke schaakbord ongetwijfeld met veel interesse gevolgd. Zijn partij bracht twintig jaar geleden de donkerblauwe liberalen al eens samen in één stal, samen met die van het FDF en de MCC, een afsplitsing van de Franstalige christen-democraten.