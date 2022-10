Bert Kruismans | O, mijn blauwe geschelpte!

Staatssecretaris Mathieu Michel (MR) is te eerlijk. Noem hem gerust de Jan Jambon van de Franstalige liberalen.

En als we nu ’s dat standbeeld van Leopold II aan de kleine ring van Brussel met paard en al in de container mikken en vervangen door het monument voor de zware roker? Het wordt tijd dat hij een eerbetoon in marmer krijgt, de onbekende paffer, de redder van onze nationale schatkist.

Want de cijfers zijn daar. Een op de vier zware rokers blaast voor zijn 65ste zijn laatste pufje uit. Wie er dagelijks meer dan twintig sigaretten doorjaagt, geeft de pijp dertien jaar vroeger aan Maarten dan de watjes die er nooit eentje dorsten op te steken.

Landgenoten, die nog voor hun pensioen dit ondermaanse adieu zeggen, wat een besparing leveren die niet op in de sociale zekerheid! Krijgen zij lof of een lidkaart van de Kroonorde toegeworpen? Neen begot. De zoveelste accijnsverhoging, die krijgen ze in de maag gesplitst. Een pakje sigaretten kost volgens kenners al meer dan een paar lijntjes van de betere Antwerpse coke. Kijk het na in de krant van afgelopen woensdag. Er is geen groep in dit land die straks een hogere extra bijdrage levert dan de rokers. Slag om slinger moeten zij ’s lands begroting redden.

Ondertussen kletsen ze ons maar om de oren dat verslaving eigenlijk een ziekte is. En wie niet zonder tabak kan, is duidelijk verslaafd. Die regering zit hier dus eigenlijk te besparen op de kap van de langdurig zieken! Ze zijn daar in Brussel voor niks beschaamd!

Maar ze kennen wel hun klassiekers. Behalve de tabak zijn het alweer de verhoogde strijd tegen het zwartwerk (opbrengst: 7,5 miljoen) en de efficiëntiewinst in de sociale zekerheid (plus 52,5 miljoen) die het budget gaan stutten. Zeker weten. Een mens vraagt zich af: als die twee maatregelen toch zo veel miljoenen opbrengen, waarom werden die niet jaren geleden al doorgevoerd?

Ooit bezat België twee Michels. De groene kwam uit Brussel, werd gerookt en financierde jarenlang de begroting. De andere was blauw, rookte de groene en kwam uit Geldenaken.

Er zijn natuurlijk ook nieuwe besparingen. De federale ministers gaan zichzelf 8 procent minder uitbetalen. Dat levert - hou u vast - een half miljoen op. Die fabelachtige opbrengst hebben we te danken aan Mathieu Michel.

Hier hoort een verklarende nota bij. Ooit bezat België twee Michels. De groene kwam uit Brussel, werd gerookt en financierde jarenlang de begroting. De andere was blauw, rookte de groene en kwam uit Geldenaken. De groene verdween maar de blauwe krijgen ze niet kapot. Het systeem is eenvoudig. Telkens een Michel naar Europa verkast, neemt een nieuwe Michel zijn plaats in op het Belgische toneel. Naar verluidt wordt de Michel gewoon gekloond, in de kelders van een afgelegen vierkantshoeve, ergens tussen Geldenaken en Waver.

De nieuwste versie van de Michel, die dienstdoet als staatssecretaris is in elk geval een voltreffer. Er zit nog één constructiefout in. Hij is te eerlijk. Noem hem gerust de Jan Jambon van de Franstalige liberalen. Als je hem op televisie vraagt wat dat schuift, staatssecretaris van Gebouwen, zegt hij plompweg: ‘Ergens tussen 14.000 en 15.000 euro.’ Volgens de criticasters zat Michel er met dat antwoord 3.000 euro boven en kent de man zijn eigen loon niet. Maar Michel telde er keurig alle onkostenvergoedingen, sinterklaasgeschenkjes en gratis speculoosjes bij die de collega-politici wel ’s uit het oog verliezen. Hij vermeldde zelfs de autoleasing van ocharme 1.000 euro, een bedrag waarbij de gemiddelde lezer van deze krant het in zijn broek doet van het lachen.