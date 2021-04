Bert Kruismans | Ontwaakt, verworpenen der aarde!

Luikenaars en Antwerpenaars hebben niets met Brussel. Beide burgemeesters zijn hartstikke voor orde en gezag, zolang dat maar niet uit Brussel komt.

Bornem is zeer schoon. U moet daar echt eens naartoe. Ze hebben daar een kasteel, zo blijkt. Voilà. Bornem werd vorige week in deze rubriek schandalig behandeld. Daar heeft een attente lezer mij terecht op gewezen. Bij deze is die faux pas rechtgezet.

Maar over Wallonië gesproken. Als het u allemaal wat wazig voor de ogen wordt, weet dan dit: Namen is zoals Kortrijk. Wat ik daarmee bedoel? Ga naar Kortrijk en u weet het. Charleroi kan je nog het best vergelijken met Aalst, of met Denderleeuw. Of nog beter: met Aalst en Denderleeuw samen. Ik weet dat sommige Aalstenaars, en niet van de minsten, hun keizerlijke stede liever het Londen aan de Dender noemen. Humor zit daar in het grondwater. Maar dat betekent niet dat ik ongelijk heb. Het betekent vooral dat die van Aalst nog nooit in Charleroi zijn geweest. En de Carolo’s zullen het me zeker niet euvel duiden. Geen hond leest daar De Tijd en ze weten begot niet waar Aalst ligt, laat staan Denderleeuw.

‘En Antwerpen dan?’, hoor ik u daar in Antwerpen vragen. Dat is natuurlijk Luik. Ga maar na. Van geen van beide steden heeft men de inwoners ooit op valse bescheidenheid kunnen betrappen. Hun stad ligt niet aan een rivier, maar aan een stroom, dat is iets helemaal anders. Hun stad is de belangrijkste van het land en die andere Belgen willen dat maar niet inzien. Luikenaars en Antwerpenaars hebben niets met Brussel. Wat is volgens die van Luik het leukst aan Brussel? De trein naar huis. Vraag het hen zelf.

Je merkt het ook aan de burgemeesters. Die van Luik komt niet in Brussel, want hij zit niet in het parlement. Die van Antwerpen komt er ook niet, want hij zit in het Vlaams Parlement. Beide heren zijn hartstikke voor orde en gezag, zolang dat maar niet uit Brussel komt. Begin april 2020. Pieter De Crem buldert: ‘En dat het hier ten strengste verboden is op een bank te gaan zitten! Hebt ge dat goed verstaan? Want de wet is de wet en daar wordt er hier niet mee gelachen!’ En dus gaat Bart De Wever pats op Facebook op een bank zitten met de boodschap: ‘Uitrusten op een bankje verboden, sorry, dat ga ik niet handhaven.’ Begin april 2021. Frank Vandenbroucke zegt indringend: ‘Terrassen misschien open op 8 mei, ik herhaal, op 8 mei, ik herhaal, misschien, misschien.’ En dus zegt de Luikse burgemeester Willy Demeyer: ‘1 mei kan ook, want ze geven goed weer.’

Koffie vs champagne

U moet dat begrijpen, een Waal communiceert niet met woorden maar met eten en drinken, en die van Luik zeker. Ik schoof er ooit aan voor een werkvergadering met een hoge pief uit de Publifin-stal van Stéphane Moreau. De man, ik vermoed dat hij dezer dagen in Lantin vertoeft, was zeer tevreden over de (korte) vergadering maar viel letterlijk van zijn stoel toen ik bekende dat ik niet kon blijven voor de lunch.

Op een andere dag speelde ik ceremoniemeester bij een verbroedering tussen de Luikse Kamer van Koophandel en VOKA Limburg. Noem het een antropologisch experiment. VOKA wilde op tijd beginnen. Luik zei dat de mensen van ver moesten komen. VOKA wilde een onthaal met koffie, de policy was ‘niet te veel alcohol’. Luik had geen policy en trakteerde op champagne. Want het was wel in hun stadhuis te doen. Koffie! Wat zouden de mensen wel niet denken?! Het werd een gezellige avond.