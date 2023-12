Bert Kruismans | Retrospectieve

Aan het einde van het jaar reikt Bert Kruismans Waalse prijzen uit. Het mag niet verbazen dat een ervan gaat naar onze favoriete Waalse ‘zonder hem was het toch maar een saaie boel’ politicus.

Elke geoefende boemerangwerper weet: af en toe is het goed eens achterom te kijken, bijvoorbeeld naar het bijna afgelopen jaar in Wallonië. Niet dat daar veel gebeurt. Het zuiden des lands wordt overspoeld door kapitaalkrachtige Vlamingen op zoek naar rust en trappist van Orval in overvloed, en ze weten waarom. Het is geen toeval dat De Tijd er geen één fulltime-equivalent beroepsjournalist aan vuil wil maken en de klus van Walloniëwatcher een paar jaar geleden in de bak van uw dienaar heeft gegooid.

Laten we beginnen met de politieke uitspraak van 2023. Het goud gaat zonder twijfel naar voormalig staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen, Diversiteit en Onbegrijpelijk Gewauwel Sarah Schlitz (Ecolo). En wel voor deze zinsnede: ‘Het naziregime heeft genocide en misdaden tegen de mensheid begaan die op geen enkele wijze te vergelijken zijn met het parlementaire werk van de heer Loones.’ Wat dat eigenlijk betekent? Geen idee. Het onderzoek is in deze nog lopende, en het ziet er niet naar uit dat het nog in dit decennium wordt afgerond.

Een categorie die daar enigszins bij aansluit, is die van het politieke ballonnetje dat een dag later alweer aan de einder verdwijnt. Elk jaar woedt in die afdeling een hevige concurrentie, maar het mag niet verbazen dat het eremetaal wordt uitgereikt aan onze favoriete Waalse ‘zonder hem was het toch maar een saaie boel’ politicus Georges-Louis Bouchez. U kent hem dit jaar ook als de luilak van dienst in het VTM-programma ‘Special Forces’, in Wallonië beter bekend als ‘Farce Spéciale’.

In april lanceerde de MR-voorzitter het prikkelende idee om Belgische gedetineerden te laten betalen voor hun verblijf in de gevangenis. Nu is dat logies nog gratis, en dat is er eerlijk gezegd ook aan te merken. Bouchez vindt het niet kunnen dat de belastingbetaler moet betalen als België een of andere deugniet wil opsluiten. Voor wat, hoort wat. De deugniet moet zelf maar zijn portefeuille trekken. En wat doen we met de deugniet die dat weigert? Die steken we waarschijnlijk simpelweg in de bak! Dat ruimt lekker op.

Zo veel kost een douanier in Luik nu ook weer niet. Nu toch niet, want ze staken.

Dan is er het Waalse bedrijf van het jaar. In het zuiden des lands verkeert vooral de openbare sector in bloedvorm. Die pun is echt not intended, maar weet dat de wapenboer FN Herstal dankzij de heer Poetin bloeit als nooit tevoren en een megacontract met de Belgische staat kreeg toegeschoven. En toch wordt in onze ogen de loef afgestoken door de luchthaven van Luik, langs waar Chinese rommel ons land binnenstroomt.

De komst van de e-commercegigant Alibaba heeft daar een pak werkgelegenheid opgeleverd, niet zozeer bij Alibaba, maar wel bij de Belgische douaniers. Van 150 agenten in 2018 ging het naar 300 in 2022. En volgens de directie van de douane heeft de luchthaven er minstens 1.000 nodig. Zeg nu nog dat handel met de Chinezen hier niet voor welvaart zorgt. En zo veel kost een douanier daar in Luik nu ook weer niet. Nu toch niet, want ze staken.