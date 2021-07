Bert Kruismans | Rien à déclarer

De Franstalige Belgen hebben een haat-liefdeverhouding met Frankrijk.

9 augustus 1831, in een godvergeten grensgat in Henegouwen. Op deze mooie zomerdag klopt de Franse maarschalk Gérard aan bij twee Belgische douaniers. Of er geen belet is en hij alstublieft België binnen mag? Klein detail: achter Gérard staan de zonen van de Franse koning en 50.000 soldaten. Die komen op vraag van de Belgische koning Leopold de Hollanders buitenranselen, die een week geleden zijn piepjonge koninkrijk zijn binnengevallen. België heeft - echt waar - zelf ook een leger maar sommige soldaten zijn bewapend met rieken of met geweren uit een toneelwinkel. De Fransen zullen nodig zijn.

Alleen, blijkbaar vergat iemand in Brussel de Henegouwse douaniers in te lichten. En het is niet omdat 50.000 Fransen het vaderland komen redden dat ze administratief niet in orde moeten zijn. Stiptheidsacties behoorden toen al tot de corebusiness van de Belgische douane. Pas een dag later mag Gérard ten oorlog trekken. En zover komt het zelfs niet. De Hollanders doen in Leuven nog even alsof ze gewonnen hebben, maar als ze horen dat de Fransen op komst zijn, maken ze dat ze een dag later weer thuis zitten. Noem het een uitschakeling in de achtste finale. Het Nederlandse avontuur heeft precies elf dagen geduurd en gaat dan ook de geschiedenis in als de Tiendaagse Veldtocht.

Wat de Vlaming met 'F.C. De Kampioenen' heeft, heeft de Franstalige Belg met Frankrijk. Dat is geen gezonde interesse meer, het is een obsessie.

Dit douaniersverhaal mag misschien een mythe zijn, het kan best symbool staan voor de haat-liefdeverhouding van de Franstalige Belgen met hun taalgenoten outre-Quiévrain. Wat de Vlaming met 'F.C. De Kampioenen' heeft, heeft de Franstalige Belg met Frankrijk. Dat is geen gezonde interesse meer, het is een obsessie.

Boeken en artiesten

Sinds jaar en dag staren die Belgen als konijnen naar de lichtbak die Parijs heet. De recente regionale verkiezingen, waarvoor de Fransman zelf zijn slaap niet liet, werden in de Franstalige pers druk becommentarieerd. Volgend jaar pakt de RTBF-radio waarschijnlijk weer wekenlang uit met een dagelijkse rubriek over de moddercatch die ze in Parijs de presidentsverkiezingen noemen.

België telt zo’n 270 Franstalige uitgeverijen, goed voor 10.000 titels per jaar. Toch komt 70 procent van de boeken die de Franstalige Belgen kopen uit Frankrijk. In de top 5 van de best bekeken entertainmentprogramma’s in Franstalig België stonden er vorig jaar twee van TF1. Wil je als Franse zender je quiz of talentenjacht een boost geven? Drop een Belg in je programma, en de kijkcijfers schieten meteen de hoogte in. En een artiest kan pas goed zijn als hij het in Frankrijk heeft gemaakt.

De Belg wil geen Frans paspoort, maar wil wel doorgaan voor en klinken als een Fransman.

De Belg wil geen Frans paspoort, maar wil wel doorgaan voor en klinken als een Fransman. Zijn hele leven hengelt hij naar de goedkeuring van de grote broer. De taalwetenschapper Jean-Marie Klinkenberg formuleert het zo: ‘Ik ken geen enkele Belg die, als hij de grens oversteekt, zijn taal niet aanpast, zoals je je das controleert voor je het kantoor van de baas binnenstapt.’

Het hakt er dan ook diep in als die grote broer je wegzet als een Boerke Naas uit de provincie. De wonden die de Franse humorist Coluche 40 jaar geleden met zijn grapjes over de Belgen heeft geslagen, hebben bij sommigen diepe littekens nagelaten. De Brusselse schilder Antoine Wiertz schreef zijn frustratie van zich af in een pamflet: ‘Komaan Brussel, sta op en word de hoofdstad van de wereld, en dat Parijs voor jou maar een provinciestad moge zijn!’ Die minachting voor Parijs zette hij wel pas op papier nadat zijn werk door de Franse critici de grond was ingeboord.

Arme, arme Franstalige Belg. Hij wil er toch zo graag bij horen. Het leedvermaak smaakt dan ook zoet als grote broer zelfs struikelt tijdens, ik zeg maar wat, de jacht op een voetbal.