Bert Kruismans | Tot uw dienst

2021 gaat voor het leger de geschiedenis in als annus horribilis.

Nu blijkt dat we het einde van 2021 toch halen, kunnen we onze minister van Defensie Ludivine Dedonder maar één advies geven: sluit uw barak tussen kerst en nieuw en maak eens een inventaris op, van materieel én personeel. De staat van ons leger is echt hopeloos en ernstig. Ga maar na.

De voorbije jaren heeft de Belgische luchtmacht in Syrië lustig gebombardeerd met bommen geleend van de bondgenoten. Ja, geleend. Iedereen weet: wat je leent, moet je ooit teruggeven. Volgens de geruchten zoekt Defensie nu vrijwilligers om ginder in die zandbak de stukjes van die geleende bommen bijeen te puzzelen. Waarschijnlijk zit er nog statiegeld op.

Een van onze occasiefregatten vol asbest mocht vorige maand niet eens deelnemen aan de oefeningen van de NAVO.

De zeemacht dan. Ooit hadden we het roemruchte fregat De Wandelaar. Maar dat is al lang aan de Bulgaren verpatst en vaart nu door het leven als de Adelaar - zo moesten ze alleen de eerste drie letters overschilderen. Maar wat stelt onze marine nog voor? Enkele roestige mijnenvegers, gepikt van de Duitsers in '45, twee occasiefregatten vol asbest, een muziekkapel en kapitein-ter-zee prins Laurent. Een van die fregatten mocht vorige maand niet eens deelnemen aan de oefeningen van de NAVO. De bedreiging die van de Leopold I en zijn onervaren bemanning uitging, was te groot. Niet voor de Russen, maar voor onze bondgenoten.

De landmacht dan. Dat is al jaren miserie op tafel. Weet u nog, in maart 2020, de eerste lockdown na Christus? Waarde landgenoten, excuseert u ons, er zijn geen mondmaskers. Maggie De Block had de noodvoorraad laten beschimmelen in een legerdepot. Onze jongens zelf stonden intussen al vijf jaar dik tegen hun goesting met hun mitraillette levend standbeeld te spelen aan het Centraal Station van Brussel. Achteraf bekeken hadden ze misschien beter de luchtvochtigheidsgraad van hun eigen hangars bewaakt. Dat had toch wat meer levens gered. Ondertussen was er geen politicus die zich afvroeg: 'Als die gasten jarenlang op straat kunnen rondlopen zonder dat dit schadelijk is voor hun echte job, wat deden die dan vroeger de hele dag?'

Waar is Jürgen?

2021 gaat voor het leger de geschiedenis in als annus horribilis. In april moesten ze in Brecht eerst 500 hectare heide in brand schieten voor ze tot de ontdekking kwamen dat hun ene brandweerwagen kapot was.

Een maand later volgden we met zijn allen live op tv de Belgische versie van ‘Waar is Wally?’, beter bekend als ‘Waar is Jürgen?’. Korporaal Conings stond op de OCAD-lijst onder het lemma 'potentieel gevaarlijke extremist' en werd gevolgd door de Belgische inlichtingendiensten. Het leger zelf gaf hem een tuchtsanctie in de vorm van de sleutel van een wapendepot. Jürgen was dankbaar voor het vertrouwen en ging aan de haal met vier raketwerpers, een pistool, een machinegeweer en 2000 stuks munitie. De man woonde in Limburg. Misschien wilde hij gewoon de wolven uit zijn tuin jagen.

Bij het leger is van alles gepikt, maar niemand weet wat.

Wel sterk dat ze bij het leger wisten wat Jürgen precies had scheefgeslagen. De minister van Defensie verklaarde onlangs dat de afgelopen vijf jaar 5.521 dossiers waren opgesteld van verlies of diefstal van militair materieel. Minstens 26 wapens zijn nog altijd spoorloos. Maar om welke types het gaat, kon de minister niet vertellen. Daar bestaan geen gegevens over. Met andere woorden: er is van alles gepikt, maar niemand weet wat.

Ondertussen viel het gerecht deze week binnen in drie legerkazernes op zoek naar bewijzen tegen vijf extreemrechtse, Franstalige militairen, verdacht van het aanzetten tot haat en geweld tegen minderheden.