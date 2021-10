Bert Kruismans | Vive La Fête!

We zitten met een pak niet-gevaccineerden opgescheept. Laten we daar een opportuniteit van maken en een Halloween-besmettingsfeestje organiseren.

Weet u wat ik zou willen weten? Wat hebben die Oostbelgen eigenlijk ooit misdaan? Steevast worden ze door de rest van België over het hoofd gezien. Zo ook deze week. Vlaanderen moest tegen heug en meug het Covid Safe Ticket invoeren. Dat was uiteraard een aantasting van onze grondrechten, een echec, dé schending van onze privacy. Met zo’n pasje weet de overheid straks misschien fluks waar wij allemaal uithangen en hoe we ons geld uitgeven. Tot nu moest die overheid daarvoor eerst naar haar camera’s kijken of het beleefd vragen aan Facebook of aan buitenlandse inlichtingendiensten die onze gsm afluisteren. Die hebben al die gegevens toch al en beheren ze vermoedelijk iets efficiënter dan de Belgische staat.

Natuurlijk is iemand schuldig aan deze coronapaskaakslag. En natuurlijk moet die schuldige op een ander worden gezocht. No shit Sherlock, worden weer eens de usual suspects, de Walen en de Brusselaars, opgevoerd? Die Brusselaars, da’s begrijpelijk. 54,58 procent volledig gevaccineerd. Maar de Walen? 68,84 procent geprikt. En de Oostbelgen? 64,17 procent. Maar wie gaat weer met de titel van de zondebok lopen? De Walen! Over de Oostbelgen geen woord!! Ze zijn er in Eupen nog niet goed van.

Daarbij, het mag niet verbazen dat de Walen hun vaccinatieachterstand op Vlaanderen toch nog inlopen. Onze zuiderse vrienden zijn soms euh... niet van de snelsten. Het gaat daar allemaal een beetje trager, wat ook zijn charmes heeft. Het symbool van hun hoofdstad, Namen, is niet toevallig de slak.

Acht jaar geleden was een wifiverbinding voor een artiest in de coulissen van een Nederlands theater vanzelfsprekend. Ook in Vlaanderen kreeg je al eens een login te pakken. En in Wallonië hoorden ze het in Keulen donderen als je naar het paswoord vroeg. Dit jaar gingen de praatpalen langs de snelweg in Wallonië met pensioen. In Vlaanderen waren ze al vier jaar verdwenen. Jarenlang stond amper 10 procent van de Belgische flitspalen in Wallonië. Heel wat Vlamingen spraken er schande van. Ze vonden het blijkbaar niet kunnen dat het verkeer in Vlaanderen een pak veiliger was dan in Wallonië. Intussen is het aantal camera’s daar toch al verdubbeld. Zei ik al dat het soms traag ging?

Viriliteit

Ondertussen zitten we toch maar mooi met een pak niet-gevaccineerden opgescheept. Laten we daar een opportuniteit van maken! We weten waarom mensen zich niet laten inenten. Er zijn Belgen die over een god beschikken die hen beschermt. Fijn voor hen. Zo’n god is net zo gratis als een vaccin en je moet niet eens naar een sporthal voor een prikje, want die god is overal. Er zijn ook landgenoten die op hun persoonlijke goede gezondheid rekenen. Nog beter, dan blijven er meer vaccins over voor landgenoten met een slechte gezondheid. En er zijn - vooral in Brussel, naar verluidt - jongelui die in een vaccin vooral een bedreiging zien voor hun viriliteit. Die laatste categorie heeft zeker interesse in ons concept van het Halloween-besmettingsfeestje.