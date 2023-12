Bert Kruismans | Wees een heer in het verkeer

Eindelijk is het zover: de verkeersborden worden genderneutraal, de wegcode heeft een nieuwe naam en de openbare weg wordt inclusief. Als het goed is, zeggen we het ook.

Het was aangekondigd in 2019, maar straks is het echt zover! De nieuwe verkeersborden worden genderneutraal. Het is geen man die dit niet toejuichen kan. Aan het silhouet op een bord zie je binnenkort niet meer of het een man dan wel een vrouw betreft. Ons inziens zag je dat vroeger eigenlijk ook al niet. Of kent u geen mannen met een weelderige haardos en een lievelingsjurk die wijdbeens door het leven gaan? Wij wel, maar we werken dan ook voor De Tijd.

In elk geval, de verkeersveiligheid gaat er duidelijk met rasse schreden op vooruit. We mogen er niet aan denken hoeveel slachtoffers de afgelopen decennia in het Belgische verkeer vielen, omdat honderden landgenoten geen idee hadden waar die seksistische verkeersborden het over hadden. Neem nu zo’n bord ‘verboden de treinsporen over te steken’. Levensgevaarlijk. Hoe ging dat?

Jos en Nadia genieten van hun zondagse wandeling en komen, uiteraard nietsvermoedend, aan een spoorweg. Jos stopt en zegt tot zijn echtgenote: ’Halt, Nadia. Kijk daar, een cirkelvormig verkeersbord met een rode rand en een zwart mannetje. Dat wil zeggen: het is verboden hier de sporen over te steken.' Waarop Nadia: ’Jos, hou op met die mansplaining. En daarbij, voor u is ’t gevaarlijk. Maar ik ben een vrouw, sterker nog, ik voel me zelfs een vrouw. Ik herken me totaal niet in dat bord. Voor mij zullen die treinen wel automatisch stoppen.’ Waarop Nadia de sporen kruist. En whaaamm! Daar rijdt net een trein voorbij. Jos blijft alleen achter en zucht: ‘Tiens, dat bord klopt niet.’

Weg met de Wegcode, straks volgen wij allen de Code van de openbare weg. Die naamswijziging drong zich natuurlijk op.

U mag die nieuwe borden gerust een detail vinden, federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) had deze week wel meer te vertellen. Weg met de Wegcode, straks volgen wij allen de Code van de openbare weg. Die naamswijziging drong zich natuurlijk op. Tot op heden had je ongetwijfeld weggebruikers die dachten dat die code ook op private wegen sloeg. De taalvaardigheid is nu eenmaal niet wat ze ooit was.

In het Frans is de nuance net iets duidelijker. Daar wordt de Code de la route vervangen door de Code de la voie publique. Voelt u het verschil? En dus moest ook de Nederlandse benaming gewijzigd. Anders kreeg je weer dat gezeur van ‘et pour les Flamands la même chose, zeker?’.

De Code van de openbare weg maakt duidelijk dat koning auto is afgetreden en wil op inclusieve wijze meer ruimte geven aan de actieve weggebruiker. Vreemd genoeg omvat die categorie ook de medemens die dankzij het geld van zijn pensioensparen op het zadel van een blitse elektrische fiets plaatsneemt en op weg naar een dubbele trappist een beetje aan het gas draait, zonder ook maar één trap op de pedalen te geven. De fietsers onder ons kennen hem/haar wel. De Vlaming, rijk aan vrije tijd maar niet aan stuurvaardigheid. Wilt u echt als zwakke weggebruiker het gevaar proeven? Vergeet het autoverkeer, maar rij op een zonnige zaterdag met de fiets op het jaagpad langs de Dender van Aalst naar Dendermonde. Tip: draag een reddingsvest.