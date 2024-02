Bert Kruismans | Werkvolk gezocht

Conner Rousseau is, deze week dan toch, geen kandidaat-lijstduwer meer in Oost-Vlaanderen. Ook andere partijen worstelen met de meest zichtbare plaatsen op hun lijsten. Gelukkig is er Sophie Wilmès.

'Er zijn gigantisch veel wannabe's die mij kopiëren, maar mensen rieken dat.’ U weet natuurlijk dat deze parel afkomstig is van de grote denker Conner Rousseau, aan wie naar verluidt in de zeer vroege ochtendstond soms ook wel eens iets te ruiken valt.

De zinsnede klinkt als slecht nieuws voor de Roma onder ons en echt Nederlands zouden we het ook niet durven te noemen. Maar wat ons betreft, is de politieke uitspraak van het jaar 2024 toch al binnen.

Opmerkelijk is vooral dat die geleverd werd door een ex-politicus. Klopterop Conner stelde zich in Amsterdam voor als een gewezen politicus, in een causerietje over authenticiteit dan nog wel. Het zal dus wel waar zijn. 'Ik ben twee, drie maanden weg uit de politiek in België’, voegde hij er geruststellend aan toe.

Blijkbaar was zijn eigen partij van dat politieke pensioen nog niet op de hoogte. We begrijpen dat. Hoe meer communicatiemogelijkheden, hoe minder we elkaar nog vinden dezer dagen. Conner zit hoogstwaarschijnlijk alleen op Snapchat en TikTok, Melissa zit op WhatsApp, Freya praat via Messenger en de fax van Louis was binnen voor herstelling. U ziet het plaatje. Dan moet je met je vrienden wel via de gazet communiceren.

Maar Conner is dus, deze week dan toch, geen kandidaat-lijstduwer meer in Oost-Vlaanderen. Of dat voor de partij een vloek of een zegen is, is nog niet helemaal duidelijk. En laat het de sossen een troost wezen: ook andere partijen worstelen met de meest zichtbare plaatsen op hun lijsten.

Sinds een paar jaar is Wilmès de populairste politicus in Brussel en Wallonië, hoewel of misschien net omdat ze al twee jaar politiek geheel niet actief is.

Zo zijn de collega’s van de MR dringend op zoek naar een lijsttrekker voor Europa. Ze hadden er één, een zekere Charles Michel, maar die kon het blijkbaar toch niet combineren met zijn vaste betrekking. Ze hadden er nog één, een zekere Didier Reynders, maar die zou intussen uitzicht hebben op vast werk in de Raad van Europa, niet te verwarren met de Europese Raad of de Raad van de Europese Unie.

Ze hebben volgens de geruchten nu nog een reservekandidaat, een zekere Sophie Wilmès. Ooit was die minister van Buitenlandse Zaken en ze spreekt alvast zeer vlot twee belangrijke talen, het Frans en het Engels. Zo’n klasbak stuur je toch zonder nadenken naar Europa? Want was dat niet de plek waar het allemaal gebeurde, waar de echte beslissingen worden genomen?

Als regionale of federale ministers door pakweg boze boeren met de gevolgen van hun beleid worden geconfronteerd, wijzen ze steevast Europa met de vinger. Toch sturen de Belgische partijen niet hun goudhaantjes, maar droppen ze daar met plezier politici die in eigen land fameus in de weg lopen. Niet zo Sophie. MR-voorzitter Bouchez heeft Wilmès nodig om een zetel extra te winnen op de federale lijst in Brussel. We schreven het hier vroeger al. Sinds een paar jaar is zij de populairste politicus in Brussel en Wallonië, hoewel of misschien net omdat ze al twee jaar politiek geheel niet actief is.

Die ene zetel kan voor Bouchez het verschil maken tussen meerderheid of oppositie in de volgende federale regering. U weet wel, de regering die daarna kan zuchten dat ze op belangrijke punten ook niet veel kan doen omdat ze nu eenmaal gebonden is door Europese regels.