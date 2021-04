Het Bedrijf™ heeft onder meer een marketing-, een IT- en een humanresourcesafdeling. Sommige daarvan bestaan zelfs echt.

‘Ik heb op de communicatieafdeling de kantoorhond Bert geïntroduceerd. Een schattige teckel. Ik had ergens gelezen dat een kantoorhond de productiviteit en de sociale binding kan verbeteren op de werkvloer.’

‘En, is dat gelukt?’

‘Moeilijk te zeggen. Blijkbaar is de helft van de communicatieafdeling allergisch aan honden. Gekuch, snotneuzen... Het zijn daar allemaal millenials. Overgevoelige generatie.'

‘Zitten er gluten in koemelk?’

‘Haha. En laten we dat voorlopig zo houden. Benieuwd naar je volgende verwezenlijking.’

