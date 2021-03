Besparen om te kunnen investeren

Ons land zou er goed aan doen nu al begrotingen voor te bereiden waarin grote verschuivingen gebeuren van consumptie-uitgaven naar investeringen.

In Europa trekt het ‘Next Generation EU’-herstelfonds veel aandacht. Het is absoluut nodig dat die mix van leningen en subsidies uitsluitend gaat naar productieve investeringen, en niet naar witteolifantprojecten die de productiviteitsgroei niet verhogen. Zo’n verspilling leidt tot collectieve verliezen en aangezien ons land daarvoor uiteindelijk ook garant staat, zou dat ons verder verzwakken.

Ons land heeft een trekkingsrecht op een deel van dat relancegeld. België kan nu echter lenen aan bodemtarieven, dus is het een broekzak-vestzakoperatie om daarvoor een Europese omweg te maken. We hebben momenteel geen financieringsprobleem, maar wel een structureel tekort aan prudentie en goed bestuur. Al vele jaren wordt terecht geklaagd dat ons land te weinig investeert, maar tegelijkertijd lopen de overheden in dit land tekorten op die een stuk boven de ‘gezonde’ investeringsgraad van 3 procent van het bruto binnenlands product uitkomen. Er wordt dus geleend om lopende uitgaven te financieren - denk aan apparaatkosten, gaande van het uitbetalen van lonen tot het onderhouden van een wagenpark voor provinciebestuurders.

Waterhoofd

Het theoretische voordeel van de omweg via de EU is dat er een externe scheidsrechter is. Die maakt alleen middelen vrij voor verstandige investeringen, en niet om een waterhoofd verder op te bouwen, op welk overheidsniveau dan ook. In principe had dat al preventief moeten werken, waarbij onze overheden alleen productieve investeringen opnamen in het lijstje voor de Europese instanties.

Dat is helaas niet helemaal gelukt, met zaken als het Brusselse justitiepaleis op federaal niveau, en op Vlaams niveau een bijna perfecte proportionele verdeling volgens de omvang van de Vlaamse departementen. Dat was niet gebeurd mocht er gewerkt zijn met prioritaire speerpunten. Het wordt afwachten in welke mate Europa de komende maanden een selectie maakt bij het vrijmaken van de schijven geld.

Wie pleit voor een rationele analyse van de uitgaven, krijgt te horen dat het nu niet het moment is om te kritisch te zijn, want het geld moet rollen om de economie aan de gang te krijgen. Daar is een drievoudig antwoord op.

Ten eerste is het altijd en overal nuttig uitgaven te toetsen aan hun doelmatigheid. We kunnen perfect een periode kennen van stimuli, met onder de waterlijn ook een verschuiving van minder naar meer doelmatige uitgaven.

Ten tweede is het uitwerken van onderbouwde uitgaventoetsingen een werk van lange adem. Beleidsbijstellingen vandaag al voorbereiden is een must, want eer die op punt staan, zijn we de periode waarin we een tijdelijke impuls willen geven al een tijd voorbij.

Switch

Ten derde geeft ons land meer dan gemiddeld uit aan overheidslonen, subsidies en sociale uitkeringen. Er dringt zich echt een ‘expenditure switch’ op. Lopende consumptie-uitgaven worden dan ingeperkt om ze om te zetten in investeringen. De omslag maken van consumptie naar investering is dus de boodschap. Met een doorgedreven uitgaventoetsing wordt het mogelijk middelen vrij te maken voor investeringen met een veel gunstiger kosten-batenverhouding.

Belangrijk is dat schijven uit het EU-fonds pas vrijgemaakt worden als ons land ook werk maakt van structurele hervormingen. Dat is noodzakelijk. De grootste impuls kan ons land krijgen door diepgaande uitdagingen eindelijk aan te pakken - rechtszekerheid, ondernemerschap stimuleren, minder domme regulering, het stoppen van de onderwijserosie en effectiever beleid. We hebben een betere overheid nodig. Dat is iets heel anders dan een nog omvangrijkere overheid.

Ivan Van de Cloot