Beste lezer

Ambtenaren wordt aanbevolen om burgers genderinclusief aan te schrijven, met betere aanspreektitels. Geef mij toch ook maar een overheid die nabij is. Aanwezig, en bereikbaar.

‘Is mijn hond nu nog een teef? Of gewoon een beste? Heb net haar chip veranderd en nu dat weer?’, vroeg muzikant Jean Blaute zich met een kwinkslag af op Twitter. De aanleiding van zijn vraag? Het nieuws dat federale ambtenaren van hun werkgever een aanbevelingsgids ontvingen met tips om genderinclusief te schrijven. De handleiding moet ambtenaren onder meer bewust maken van ‘de plaats van het vrouwelijke en de vrouw in communicatie’. Het advies luidt om een secretaresse niet langer een secretaresse te noemen, maar een administratief medewerker. Een geneesheer kan beter geneeskundige genoemd worden of arts. Bijvoorbeeld.

Mijnheer Hind Fraihi. Als ik zo’n brief ontvang, zucht ik al lang niet meer. Eerlijk? Ik heb hoe langer hoe meer lak aan aanspreektitels.

Daar valt wat voor te zeggen. En misschien ook voor de volgende suggestie: ‘geachte heer’ of ‘geachte mevrouw’ te vervangen door ‘beste’ of ‘geachte klant’. Al ben ik voor de overheid liever een burger dan een klant. Maar passons. Het volgende advies luidt om op de omslag niet langer mevrouw Hind Fraihi te schrijven maar alleen Hind Fraihi. Daar valt ook wat voor te zeggen. Te meer omdat ik niet zelden in een mannelijk aanspreekjasje wordt gestopt, ook door de overheid. Mijnheer Hind Fraihi. Als ik zo’n brief ontvang, zucht ik al lang niet meer. Eerlijk? Ik heb hoe langer hoe meer lak aan aanspreektitels.

Wat me dan wel genegen is, is een overheid die nabij is. Aanwezig en bereikbaar. Vroeger ging ik met de fiets naar het naburige dorp om mijn belastingaangifte in de befaamde bruine envelop af te geven aan een federale ambtenaar. Bij An klopte ik aan. Of ik nog vragen had? Jazeker. En een warme babbel kreeg ik er gul en gezellig bij. Het jaarlijks indienen van dat fiscale huzarenstukje werd cordiaal verzacht door contact. Menselijk contact, oog in oog, op een welbepaalde plaats, in een gebouw van beton en steen zowaar. Slechts een kerktoren weg.

Codenummer

Het kantoor in het naburige dorp is nu leeg, de dienst is gecentraliseerd. Als ik een vraag heb, moet ik ontiegelijk lang aan de telefoon hangen of een mail sturen naar een generisch adres. En zo gaat dat met veel overheidsdiensten. We zijn niet langer burger, heer of dame, een ‘beste’ voel ik me allerminst, maar louter een codenummer dat we ingeven op een onlineportaal of laten inscannen in een gevlekt vierkant blokje. Het zwarte gat in.

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat hoe meer we inzetten op digitale connectie, hoe schraler de dienstverlening wordt, hoe groter de kloof tussen burgers en overheid. Des te meer ergernis, frustraties en polarisatie van een affectieve aard. Te zeggen, een emotioneel gedreven verdeling tussen diverse groepen, roeptoeterend tegen elkaar.

Woke en antiwoke zetten de hakken stevig in het zand in dit specifieke geval van genderneutrale aanspreektitels, die nota bene niet zullen bijdragen aan een goede en nabije werking van een overheidsdienst. Dit alles leidt hooguit tot een rondje foeteren in een twitterdraadje of aan de toog van een café. Goed voor een dagschotel polarisatie, die alvast leert hoe we blijven worstelen met het benoemen van anderen. Als kind van migranten heb ik op dat vlak al wat etiketten zien passeren. Niet alleen in de volksmond - die zal ik uit zelfrespect niet geven - maar beleidsmatig. Hou je vast: een kind van gastarbeiders, een migrantenkind, een buitenlander, een etnisch-culturele minderheid, een nieuwkomer, een nieuwe Belg en tot slot een allochtoon.