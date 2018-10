Betogen tegen de toekomst van de pensioenen

‘Een waardig pensioen op een redelijke leeftijd.’ Zo klonk het motto van de acties die de vakbonden gisteren organiseerden tegen de pensioenhervormingen. De eisen zijn samen te vatten in twee punten: hogere pensioenen en zeker niet langer werken. Traditiegetrouw bleef het ook nu weer opvallend stil over hoe dat allemaal moet worden betaald.

De overheid geeft vandaag vrij veel uit aan zogenaamde leeftijdsgebonden uitgaven: pensioenen, zorg, onderwijs en werkloosheidsuitkeringen. Maar door de vergrijzing nemen die uitgaven jaar na jaar toe. Volgens de Europese Commissie zullen die uitgaven tegen 2070 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) meer kosten dan vandaag, of meer dan 22 miljard in euro’s van vandaag. In Europa zal België dan het land zijn met het hoogste niveau van dat soort uitgaven. Hoeveel een overheid aan pensioenen en zorg uitgeeft, is een maatschappelijke keuze, maar die keuze moet wel worden gefinancierd.