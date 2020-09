Beveilig onze broodnodige digitale welvaart

De digitalisering kan ons bijzonder veel welvaart opleveren. En die kunnen we nu goed gebruiken. Maar dan moeten we ook onze digitale verdedigingslinies stevig optrekken.

Covid-19 heeft tot een ongekende economische crisis geleid. Tot ver in de toekomst zullen we afrekenen met uitdagingen en problemen die de afgelopen zes maanden zijn ontstaan. Maar elke crisis brengt ook grote opportuniteiten. De digitalisering van de economie zit eindelijk in een stroomversnelling. De consument bestelt per e-commerce als nooit tevoren, velen zitten in videocalls, de overheid wordt online bereikbaarder en bedrijven digitaliseren volop.

Schermvullende weergave

De voordelen voor bedrijven zijn talrijk. Een grotere digitalisering maakt ons minder kwetsbaar voor opflakkeringen van het virus. Dat we structureel minder files hebben, is een onverwacht neveneffect van de digitalisering. Jaren werd thuiswerken naar voren geschoven om de drukte op onze wegen te verminderen, maar omdat auto’s fiscaal gunstig waren en thuiskantoren niet, bleef alles zoals het was. Salariswagens, de dagelijkse pendel en eindeloze files. Door een externe schok hebben we nu toch een stap vooruit gezet. Ook in veel andere sectoren kan België een doorgedreven digitalisering gebruiken.

Cyberveiligheid is onzichtbaar, maar is even cruciaal als verkeerslichten, verkeersregels, politie of brandweer.

Dat vereist dat we veel meer aandacht voor cyberveiligheid hebben. Dat doen we helaas nog niet zo goed. In een ranking van de International Telecommunication Union staat België wereldwijd op de dertigste plaats voor cyberveiligheid. In Europa doen liefst 17 landen het beter dan ons. Met de Europese hoofdkwartieren van veel bedrijven, de Europese instellingen en het hoofdkwartier van de NAVO in ons land, moeten we de ambitie hebben veel hoger te mikken.

De auto en de vrachtwagen hebben onze welvaart en onze productiviteit onvoorstelbaar opgedreven. Toch kan niemand zich inbeelden dat we ons op de weg zouden begeven zonder veiligheidsgordels, verkeerslichten, signalisatie, autokeuring of rijbewijs. Hetzelfde geldt voor digitalisering. Een versnelde en meer doorgedreven digitalisering kan ons bijzonder veel extra welvaart opleveren, op voorwaarde dat we aandacht voor cyberveiligheid hebben.

Ingangen

Criminelen, terroristen, afpersers of buitenlandse mogendheden gaan op zoek naar de zwakste plek om een persoon, bedrijf of land te treffen. Hoe meer we digitaliseren, hoe meer ingangen en aanknopingspunten er zijn om slechte dingen te doen. De afgelopen maanden en jaren waren er ettelijke voorbeelden. Tijdens de lockdown was er een verhoogde activiteit van phishing. Mensen waren meer aanwezig op hun telefoon en op sociale media en dat biedt kansen aan criminelen.

Garmin was onlangs het slachtoffer van een cybergijzeling, en ook het Belgische Picanol kreeg te maken met cybercriminelen.

In juli was Garmin het slachtoffer van een cybergijzeling. Het bedrijf betaalde miljoenen dollars om weer toegang te krijgen tot zijn eigen systemen. Ook het Belgische Picanol kreeg onlangs te maken met cybercriminelen. Tegelijk is het voor Amerikaanse militairen verboden TikTok te gebruiken. Die Chinese app is een gigantische datastofzuiger die cruciale informatie over identiteit, locatie, vrienden en leefpatroon verzamelt. Dat is het laatste wat je wil dat buitenlandse mogendheden over je militairen weten.

We verbinden in een recordtempo bedrijven, gebruiksvoorwerpen, burgers, auto’s en kritieke infrastructuur met het internet. Maar wat doen we als internet een hele dag offline zou gaan? Als we een week geen onlinebetalingen kunnen doen? Als we geen e-mails kunnen versturen? Als sluisdeuren in de haven niet bediend kunnen worden?

De digitale economie houdt een fantastisch potentieel in en kan veel welvaart opleveren. Na deze enorme economische klap kunnen we alle beetjes groei en welvaart gebruiken. Dat vereist dat we onze digitale verdedigingslinies stevig optrekken.