Big Tech op zoek naar bescheidenheid

Uber kreeg een les in bescheidenheid. Wanneer volgen de andere Big Tech-bedrijven?

‘Laat ons kijken hoe we hier geraakt zijn. De waarheid is dat een slechte reputatie veel kost. Ongeacht of we het eens zijn met wat er (...) over ons wordt gezegd, het is belangrijk wat mensen over ons denken. Zeker in een wereldwijde activiteit, waar acties in een deel van de wereld in een ander deel serieuze gevolgen kunnen hebben.’

Dara Khosrowshahi, CEO Uber

Het technologie- en taxibedrijf Uber is in London hard tegen de muur gegaan. Het bedrijf verliest er zijn licentie om passagiers te vervoeren. Spijtig genoeg heeft het bedrijf dat voor een groot deel aan zichzelf te wijten. Vooral dan door de vaak agressieve houding tegenover wetgevers en werknemers. Dat laatste deelde het bedrijf met heel wat andere technologiegiganten. Bedrijven als Uber, Google, Amazon of Apple hebben traditionele sectoren op hun kop gezet of zelfs van de kaart geveegd. Ze hebben de consumenten bijzonder veel nieuwe en innovatieve diensten geboden. Voor al die zaken mogen we ze terecht dankbaar zijn. De resem innovaties is bijzonder groot, het ego van de bedrijven spijtig genoeg ook. Hun attitude valt als volgt samen te vatten: ‘We nemen het op tegen vermolmde industrieën en bieden de consument een betere dienstverlening. Bijgevolg is verouderde wetgeving niet op ons van toepassing.’ Big Tech beschouwt haar diensten als dermate waardevol voor de burger en de maatschappij dat ze zich vaak boven het publieke debat of de wetgeving stelt. Het dedain voor de privacy, de arbeidswetgeving of de fiscaliteit heeft haar reputatie weinig goed gedaan. Eerder vroeger dan later zal die houding haar zuur opbreken en zal Big Tech zich bescheidener en coöperatiever moeten opstellen.

Eerst en vooral wordt de almacht van veel internetbedrijven steeds meer op de korrel genomen. De bedrijven in kwestie hebben een bijna-monopolie op het gebruik van data. Het online en offline doen en laten van miljarden wereldburgers wordt gecapteerd, geanalyseerd en gecommercialiseerd. Data is de nieuwe olie en de Big Tech-bedrijven zijn specialisten in het ontginnen, raffineren en commercialiseren van die data. Facebook weet wat je deelt, Google ziet wat je zoekt en Amazon onthoudt wat je koopt. Eerder vroeger dan later komt daar een grote wettelijke of politieke reactie tegen. Stel je even de volgende vraag: zou je willen dat je eigen overheid evenveel over jou weet als Google of Facebook?

Een tweede reden voor bescheidenheid is de toenemende onzekerheid bij burgers over technologie. Akkoord: de technologische innovatie biedt de burger diensten, producten en toegevoegde waarde waar we nooit van hadden kunnen dromen. Toch voelt de westerse burger zich bijzonder onzeker. De negatieve uitwassen van de globalisering spelen daarin zeker een rol. Lager geschoolde burgers zien delokalisatie, migratie en invoer uit de lagelonenlanden als bedreigingen voor hun toekomst. Meer nog, de inkomens van een groot deel van de westerse middenklasse stagneren al een tijdlang. Dat is bijzonder gevaarlijk. Een middenklasse die niet meer gelooft in vooruitgang, grijpt naar nostalgie. Het is dat sentiment dat Donald Trump, de brexit of Alternative für Deutschland wind in de zeilen heeft gegeven. De volgende technologische revoluties - artificial intelligence, blockchain of robotisering - bedreigen nog veel meer jobs dan de globalisering heeft gedaan. Als ook de boekhouders, de loonverwerkers, de expediteurs of de advocaten hun geloof in een betere toekomst verliezen, dreigt een veel grotere tegenbeweging tegen technologie.

De tijd dat de grote techbedrijven en hun evangelisten wegkwamen met het obligate ‘disruptie zal ons redden’ ligt binnenkort achter ons. De innovatie, concurrentie en nieuwe producten die ze hebben gebracht, zijn van bijzonder grote waarde en zullen dat ook blijven. Maar dat betekent niet dat Big Tech zich niets hoeft aan te trekken van wettelijke of maatschappelijke bezorgdheden. Vragen over privacy, wetgeving, datagebruik en monopolievorming in combinatie met onzekere burgers zullen de grote techbedrijven onvermijdelijk dwingen tot meer bescheidenheid. Ze zullen zich veel meer moeten opstellen als betrouwbare partners die maatschappelijke bezorgdheden erkennen. Die oog hebben voor de negatieve gevolgen van technologie en disruptie - en niet langere als pioniers die in het Wetteloze Westen de bakens verzetten.

De Uber-ban in Londen zou door de vorige CEO Travis Kalanick allicht onthaald zijn op hoongelach over achterlijke 18de-eeuwse politici die niet begrijpen welke waardevolle dienst het bedrijf aan de mensheid levert. De nieuwe CEO Dara Khosrowshahi lijkt de veranderde tijdsgeest veel beter te capteren. Wanneer volgt de rest van Big Tech?

Peter De Keyzer Managing Partner Growth Inc.