Bij gratie van de consument

De Leuvense econoom Jan De Loecker waarschuwde vorige week in deze krant voor de toenemende macht van en de monopolisering door de techgiganten. Ook Geert Noels had het over een gevaarlijk techkartel. De ooit sympathieke underdogs Google, Facebook, Amazon en Apple zijn mastodonten geworden, met genoeg cash om ieder die in hun buurt komt op te eten.

Is dat wel gezond? Je kunt het wijten aan een laks antikartelbeleid en het gratis geld, maar ook enkele kenmerken waarop de technologiebusinessmodellen steunen, leiden tot een ‘winner takes all’. Het natuurlijke monopolie wordt in de hand gewerkt aan de kant van de markt, door het gedrag en de keuzes van de consumenten zelf. Twee effecten zijn aan het werk.

Het netwerkeffect en het lock-ineffect maken dat de dominantie van de marktleider steeds groter wordt.

Er is de natuurlijke aanzuigkracht van het netwerkeffect. Hoe nuttiger een product of dienst wordt, hoe meer mensen die zullen gebruiken. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin in je eentje op een sociaal netwerk te zitten. Er moeten anderen zijn om mee te communiceren. Stel dat je een concurrent voor Facebook uit de grond wilt stampen. Je eerste uitdaging is een eerste groep gebruikers uitbouwen. Maar voor elke potentiële gebruiker wordt je netwerk maar nuttig als er al een kritische massa anderen is. Het is de paradox van elk product met ‘network externalities’. De bal aan het rollen krijgen, is het moeilijkste. Maar als dat lukt, rolt hij bijna vanzelf verder.

Voldoende gebruikers

Het netwerkeffect zit bij veel techbedrijven ook onder de motorkap, in het minder zichtbare stuk van het businessmodel. Uber hangt af van gebruikers maar ook van een kritische massa aanbieders. Zonder alomtegenwoordig sterk netwerk van Uber-chauffeurs geen snelle dienstverlening. Tegelijk is het voor een chauffeur pas interessant om zich aan te sluiten als Uber voldoende gebruikers kan aanbieden.

Het geloof in ‘winner takes all’ verklaart ook de obsessie van Silicon Valley voor groei boven winst.

Eens die netwerken aan beide kanten er zijn, is er een enorm competitief voordeel en is het een krachttoer om dat te evenaren.

Het netwerkeffect geeft ook kracht onder de motorkap doordat het bedrijven slimmer maakt. Hoe meer Amazon weet over het koopgedrag van miljoenen mensen, hoe krachtiger zijn algoritmes kunnen worden om nog beter hun volgende stap te voorspellen. Daardoor kan het ook steeds beter aankoopadvies geven. Men zegt weleens dat Amazon binnenkort pakjes zal versturen nog voor ze besteld zijn, omdat het perfect ons gedrag kan voorspellen.

Historiek

Dat creëert het tweede effect: lock-in. Als een bedrijf uw hele historiek te pakken heeft en zo diensten op maat kan aanbieden, wordt veranderen en weer van nul beginnen veel minder aantrekkelijk. Zelf word ik al moe bij het idee dat ik alles wat op mijn iCloud, iPhone en iPad staat naar ergens anders zou moeten transfereren.

Als je monopolie bestaat bij gratie van de consument, kan het ook weer verdwijnen bij gratie van de consument.

Het netwerkeffect en het lock-ineffect maken de marktleider steeds dominanter. Het geloof in ‘winner takes all’ verklaart ook de obsessie van Silicon Valley voor groei boven winst. Monopolisten geven de klanten een gebrek aan keuze. In dit geval laten de gebruikers zelf zich als gewillige schaapjes naar de monopolistenbank leiden. Daar zorgt het netwerkeffect wel voor.

Dat betekent niet dat het tij niet kan keren. De capriolen van ex-Uber-CEO Travis Kalanick maken het bedrijf zo onsympathiek dat Amerikanen vaker voor de concurrent Lyft kiezen. Want als je monopolie bestaat bij gratie van de consument, kan het ook weer verdwijnen bij gratie van de consument.